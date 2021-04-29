Ню-модель из Днепра Минюкова – хейтерам: зависимость между умом и красотой никак не доказана

Днепрянка Анна Минюкова (Ася Микович), которая в 2019 году оголилась на Новом мосту в Днепре, а недавно – поприсутствовала на заседании Нацсовета реформ с первыми лицами страны, ответила хейтерам за то, что обращают внимание на ее внешнюю красоту, а не профессиональные навыки.

25-летняя нью-модель, которая называет себя "инфраструктурной музой Украины", напомнила, что она все-таки инженер, а путать профессию с внешними данными не имеет смысла. Пост девушка опубликовала в Instagram.

Прежде всего она отметила, что "с давних советских времен старой школы инженер – звучало гордо, люди хвастались умом и интеллигентностью". При этом добавила, мол, ей часто говорят, что нужно определятся – "быть умной или красивой, писать про волнующие ее вещи или же выкладывать свои фото".

"Несмотря на то, что биологически взаимоисключающая зависимость между умом и красотой никак не доказана, у людей есть какой-то свой образ, каким должен быть инженер-мостовик. А вот если у тебя грудь третьего размера, то ничего ты не понимаешь в мостах. И не важно тут профильное образование, научная деятельность и работа по специальности", – возмутилась девушка.

Днепрянка напомнила, что закончила магистратуру в ДИИТе и аспирантуру в НТУ, имеет четкие научные интересы – динамика мостов, взаимодействие системы "мост-поезд", работала в проектной компании.

"Мне 25, я еще не построила мостов через Днепр и не претендую казаться умнее других. Но все впереди", – подытожила Минюкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2019 году Анна Минюковазаключила пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Девушка пообещала раздеться и устроить фотосессию на Новом мосту, если ремонт закончат в обещанный срок.