На Днепропетровщине ужесточают карантин из-за ситуации с COVID-19: как будет работать транспорт

Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Днепропетровской области привело к усилению карантинных ограничений. Они распространятся на студентов, развлекательные заведения и общественный транспорт, где пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный тест.

Рекомендации для всех населенных пунктов региона были приняты на внеочередном заседании областной комиссии по ТЕБ и ЧС в Днепропетровской облгосадминистрации и должны вступить в силу 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Врачи работают на грани возможностей. Уровень заболеваемости за неделю вырос в пять раз. Большинство попадающих в реанимацию – не вакцинированы. Именно поэтому предложили городам, общинам и территориям ввести дополнительные ограничения в сфере пассажирских перевозок", – объяснил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

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В настоящее время в области уже действуют ограничения для транспорта межрегионального и межобластного сообщения. А с четверга, 11 ноября, их предлагают ввести и для внутриобластных, междугородных и городских рейсов. Речь идет о метро, трамваях, троллейбусах и электричках.

Городам и общинам чиновники рекомендовали:

допускать в транспорт пассажиров только с сертификатом о вакцинации или отрицательным результатом теста на COVID-19. Вакцинированными должны быть и водители;

запретить работу развлекательных заведений на Днепропетровщине с 22:00 до 06:00;

пускать студентов в общежития при наличии СОVID-сертификатов (в противном случае молодым людям придется возвращаться домой и учиться оттуда дистанционно).

Теперь такие же решения на местах должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что за прошедшие сутки на Днепропетровщине зафиксировали 2042 заражения коронавирусом, 45 смертей и 1282 выздоровления. До сих пор болеет 38,7 тыс. жителей области. В то же время в регионе полностью вакцинировались против COVID-19 более 742 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, к "красной" зоне карантина вскоре могут отнести Черкасскую область. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, там продолжают ухудшаться эпидпоказатели по коронавирусу.