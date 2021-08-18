Международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Днепра до "позитивного"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента для Днепра. Город поднялся со "стабильного" до "позитивного" в иностранной и национальной валюте.

Вместе с Днепром такое повышение получили Киев, Харьков, Львов, Мариуполь, Николаев и Одесса.Как значится в отчете Fitch Ratings, пересмотр прогноза по РДЭ для украинских городов следует за пересмотром прогноза на "позитивный" по суверенным рейтингам Украины.

В частности, – Днепру удалось сохранить свои капиталовложения, которые в 2020 году выросли примерно на 300 млн грн – до 3,96 млрд грн, или 28% от общих расходов. По оценкам агентства, гарантированный долг города, вероятно, достигнет пика в 1,8 млрд грн в 2023 году, когда Днепровская энергосервисная компания получит от ЕБРР заем EUR25 млн на повышение энергоэффективности, а "Горсвет" – EUR18,6 млн на освещение.

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В то же время кредитоспособность всех семи городов соответствует уровню "B+", – значится в отчете Fitch.