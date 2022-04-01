Израиль передал Днепру большой гуманитарный груз

Народ Израиля совместно с израильской компанией SAREL (Нетания), являющейся поставщиком медоборудования и медикаментов для Минздрава и больниц этой страны, передали Днепру 49 паллет с медицинским оборудованием и материалами. Поставки организованы Центром помощи Украине в Израиле "Unite for Ukraine".

"Мы очень благодарны нашим израильским друзьям. За то, что в это тяжелое время израильтяне с нами. За то, что они так быстро откликнулись на наши нужды. И чрезвычайно трогательно, когда среди этих коробок мы находим детские рисунки, которые малыши Израиля оставили нам с пожеланиями победы", – сказал мэр Днепра Борис Филатов, подчеркнув, что сейчас четко разделяет позицию власти Израиля и позицию народа этой страны. "Я могу сказать только, что народ Израиля – с народом Украины. Мы будем всегда помнить и ценить эту помощь", – добавил он.

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Со своей стороны израильская адвокат Ирэна Лившиц, которая занималась сбором и передачей этого гуманитарного груза, отмечает: "Израильтяне объединились всем сердцем – за Украину. Меня с Днепром связывает личная история – моя бабушка оттуда. Поэтому для меня было очень важно сделать все, что в моих силах, чтобы помочь и поддержать Мы организовали блестящую команду, Центр помощи Украине в Израиле "Unite for Ukraine", и продолжаем всеми силами работать в поддержку Украины. Друзья мои, мы с вами! И мы желаем вам мира и победы", – сказала Ирэна Лившиц.

Общая стоимость 14-тонного гуманитарного груза составляет около 200 тысяч долларов. Среди переданного медоборудования есть, в частности, турникеты, бандажи, жгуты, шейные фиксаторы, перевязочные материалы, дефибрилляторы, термоодеяла и средства гигиены. Все оборудование и материалы передадут больницам Днепра и тем, кто нуждается в этом больше всего. Следующие поставки медикаментов и медоборудования для Днепра будут в ближайшие дни отправлены из Израиля. Город ждет еще 24 паллета общим весом более 8 тонн — в том числе 4 тонны ампул парацетамола. Стоимость – около 100 тысяч долларов.