Главный инфекционист Днепра – о COVID-19: отделение заполнено, медперсонал истощен, все падают с ног

В Днепре в COVID-отделении больницы №21 не осталось свободных мест, все медработники, которые борются за жизни пациентов, очень устали. Коронавирусная болезнь стала агрессивнее и начала чаще поражать более молодых людей.

Об этом главный инфекционист Днепра, заведующий инфекционным отделением КУ "Городская клиническая больница № 21 им. профессора Е. Г. Попковой" Владимир Чумак написал на своей странице в Facebook.

"Болезнь стала моложе и агрессивнее, она продолжает пугать и, к сожалению, делает это удачно. Отделение заполнено. Медсёстры и весь медицинский персонал истощен. Все падают с ног и выжимают бельу от пота. Круглосуточный адский труд, который наносит душевные увечья", – написал врач.

Коронавирус в Днепре. Скриншот видео

Чумак рассказал о случае, когда пациенты с COVID-19 категории 80+ отмечали бриллиантовую свадьбу. Инфекционист также показал ситуацию в медучреждении на видео (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Я видел, как люди теряли надежду, когда твой родной человек лежит в тяжелом состоянии, а ты в это время здоровый ждешь его дома. Я видел скорбь в глазах медработников, когда умирает пациент, которого всеми силами пытались спасти, а всё потому что вирус оказался сильнее", – рассказал Чумак.

Инфекционист призвал всех почувствовать ценность жизни и внимательнее относиться к карантинным мерам: носить маски и соблюдать дистанцию.

Скриншот. Владимир Чумак в Facebook

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