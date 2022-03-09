Филатов призвал днепрян выполнять правила светомаскировки

Критическая инфраструктура Днепра стабильна. ЖКХ, медицина и транспорт работают в штатном режиме - с учетом комендантского часа с 20:00 до 06:00. Также налажены логистические потоки на вокзале. Из Днепра идут поезда не только в направлениях западных областей, но и прямое сообщение с польским городом Хелм. Предпочтение при посадке в вагоны отдают женщинам с детьми до 5 лет, а также людям с явными признаками инвалидности.

"Большая просьба следовать требованиям полиции при эвакуации на вокзале. Это позволит сделать процесс более организованным", – об этом во время брифинга 9 марта сообщил мэр Днепра Борис Филатов. На вокзале также есть волонтерский центр, где матерям с детьми, людям преклонного возраста окажут питание, одежду, медицинскую или психологическую помощь. Все объявления об отправлении поездов также дублируются внутри помещения.

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В то же время, комментируя вопрос светомаски в Днепре, мэр объяснил, почему с наступлением комендантского часа освещение в городе выключается поэтапно: "Это продолжающийся постепенно эксплуатационный процесс. Нет кнопки, которая выключает все сразу". Филатов также в очередной раз напомнил горожанам и предпринимателям о необходимости выключать освещение вывесок и рекламных плоскостей с наступлением темноты. За соблюдением этого правила смотрит инспекция по благоустройству.