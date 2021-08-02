Филатов пообещал вакцинированным днепрянам "плюшки"

Мэр Днепра Борис Филатов обязал своих подчиненных вакцинироваться или еженедельно свой счет делать ПЦР-тесты на коронавирус, а жителям города будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро, а также бесплатное кино.

Об этом сам глава города сообщил в своем Facebook. Он отметил, что не стоит стесняться брать на себя политическую ответственность, вести за собой и показывать личный пример.

"Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированы, а если не хотят, то пусть за свои деньги еженедельно предоставляют справку о негативном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются", – отметил мэр.

Всем снова вакцинированным землякам Филатов пообещал бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро.

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"Ну и как плюшки – будем ходить в кино бесплатно. Кнутом и пряником. Берегите себя. "Дельта" на пороге", – подчеркнул он.

Так, в официальном распоряжении, подписанном Филатовым, отмечено: "Всем работникам исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений городского совета, которые не прививаются до 15.10.21, предоставлять руководителям справку об отсутствии COVID-19 каждую неделю.

Департаменту по вопросам местного самоуправления предоставить предложения по организации 2 мероприятий (первое – для молодежи, второе – для пожилых людей) в октябре-ноябре с бесплатным входом при предоставлении документа, подтверждающего вакцинацию.

Управлению культуры предоставить предложения по взаимодействию с кинотеатрами о выдаче флаеров со скидкой для вакцинированных 2-й дозой и / или просмотра кинофильмов вакцинированными в залах с возможностью находиться без средств индивидуальной связи.

Департаменту транспорта подготовить проект о поощрении жителей города к вакцинации, предусмотрев выдачу вакцинированным месячных проездных билетов.

Департаменту здоровья обеспечить выдачу проездных билетов после 2-й дозы".