В Днепре девушка провалилась по шею в воду на тротуаре: видео падения в яму

В Днепре в среду, 14 июля, девушка шла по тротуару и провалилась в огромную яму с водой, которая достала ей по шею. Выбраться из ловушки ей помогли коммунальщики.

Инцидент произошел на перекрестке Яворницкого и Баррикадной в районе дома №49. Яма там образовалась из-за аварийного прорыва, передает "Информатор.Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Потенциально опасный участок не был огражден, хотя рядом находились работники водоканала.

Как видно на видео с места инцидента, группа людей перешла дорогу и, выйдя на тротуар, стала обходить лужи и "реки" из воды.

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Уже после случившегося пострадавшая рассказала, что ей кто-то из работников кричал: "Не наступай!". Куда именно идти не стоит, девушка не поняла.

Она стала на антипарковочную полусферу и вместе с остатками тротуара резко провалилась вниз, прямо в воду. На помощь бросились двое мужчин, а девушка тем временем схватилась за металлическую опору знака. Столб не выдержал и наклонился.

Один из мужчин, который вытягивал пострадавшую, тоже упал, но в яму он не попал.

Девушка сообщила, что сама не пострадала, однако вода залила ее смартфон. iPhone 11 также упал в яму, но его достали и отдали владелице.

Напомним, что в столице произошел подобный случай. В Оболонском районе недалеко от станции метро "Героев Днепра" в результате прорыва трубы образовалась яма с кипятком. Туда провалилась пожилая женщина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в селе Селище под Киевом водители автомобилей высадили саженцы вишни в автомобильных ямах на дороге. Такую акцию они провели с целью обратить внимание местных и государственных структур к разрушенному асфальту.