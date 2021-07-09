"Автомагистраль-Юг" завершает возле Днепра ремонт пятихатского направления М-04 по программе Зеленского

На Днепропетровщине подходит к концу текущий средний ремонт трассы М-04 в пятихатском направлении, подрядчик "Автомагистраль-Юг" обещает завершить работы до конца августа этого года. Все 80 км дороги обновят в соответствии с европейскими стандартами в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает официальная страница программы в Facebook. Как известно, уже по всей протяженности отрезка завершили устройство усиленной дорожного основания из СФОВ и выравнивающего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона. Сейчас бригады сосредоточились на устройстве верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

Кроме этого, параллельно проводится комплекс работ по досыпу и укреплению обочин, обустройство съездов и автобусных остановок. На объекте работает 300 специалистов и 150 единиц спецтехники.

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Проект также предусматривает ремонт водопропускных труб и искусственных сооружений, устройство нового барьерного ограждения, установку новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Трасса М-04 – автомобильная дорога международного значения протяженностью 597,7 км, которая проходит по территории Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.

"Восстановление автодороги по президентской программе "Большая стройка" имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры страны, ведь дорога станет частью трассы М-30 Стрый-Изварино, которая соединит восточные и западные области Украины длинной автодорогой в государстве", – говорится в сообщении.

Кроме ремонта пятихатского направления трассы, по программе "Большая стройка" восстанавливают еще 3 участка М-04 в пределах Днепропетровской области.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.