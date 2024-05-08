Будет теплее и позволит сэкономить: в Днепре провели термомодернизацию домов

В Днепре на Инженерной и близлежащих улицах термомодернизируют 10 многоквартирных домов – как ОСМД, так и коммунальной собственности.

Об этом сообщила пресс-служба Днепровского городского совета.

"Успеем в любом случае к началу отопительного сезона. Это очень важно для людей, потому что платежки будут уменьшены как минимум на 30-40%, а то и на половину. И все эти меры в ходе полномасштабной войны также снижают нагрузку на энергосистему. Поэтому мы будем и дальше работать в этом направлении", – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Он также отметил, что проекты работ были готовы еще в 2021 году. Впрочем, из-за начала полномасштабного российского вторжения вернуться к их воплощению удалось только сейчас. Для комплексной работы город привлек средства ЕБРР.

Местная жительница Наталья говорит, что изменения в доме и вокруг впечатляют.

"Все так красиво, и наш проспект, на котором мы действительно все гуляем и отдыхаем. Приятно становится. Я ожидаю действительно улучшение температурных условий, и теплее будет гораздо. Думаю, мы сможем сэкономить – наши платежи коммунальные и расходы всего тепла", – говорит Наталья.