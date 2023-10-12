'Будет теперь чисто, удобно и аккуратно': жители самого длинного дома в Днепре рассказали о ремонте в своих дворах

Днепр применяет комплексный подход, чтобы поддерживать порядок на улицах. Коммунальщики ремонтируют дороги, дворы и проспекты, на состояние которых сетуют горожане. Часто на таких участках объединяют несколько видов работ – насколько это возможно в условиях большой войны. Так, на проспекте Героев возле самого длинного в городе дома, известного как "Китайская стена", обновляют не только дорогу и тротуары, но и заменяют уличное освещение, тепловые сети и ливневую канализацию. С жалобами на их состояние местные жители обращались к мэру. Профильные службы провели обследование и принялись за работу. За почти полвека с момента возведения многоэтажки это первое столь масштабное обновление.

"Я доволен темпами – как работают наши коммунальные службы, подрядчики. Объемы выполненных работ впечатляют. Мы идем по графику. Закончим, как и планировали, к началу морозов. Далее начнем делать лифты в этом доме", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов во время своей инспекции 11 октября.

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Во дворах установили новые фонари, смонтировали воздушную линию и энергосберегающие светодиодные светильники. Также обновили трубы холодного водоснабжения и реконструировали около 1,1 км отопительного трубопровода – с заменой вводов в подъезды. Это была масштабная работа, ведь коммуникации переделывали с подземной прокладки на надземную. Так обслуживать их будет проще и быстрее, а в случае аварийной ситуации не придется разрушать проделанные дороги. Сами же проезды здесь сделали шире и обустроили дополнительные парковочные карманы.

"Обновлять нужно. Реконструировать нужно было. Будет теперь чисто, удобно и аккуратно", – говорит местная жительница Анжела.

Кроме того, дождевые коллекторы в начале и конце дома прочистили от заилки и мусора. Отремонтировали колодцы и сделали дополнительные ливневые решетки – чтобы во дворе не образовывались лужи. Также здесь укрепляют подпорные стены. В то же время комплексный ремонт сделали более чем в трех десятках подъездов – от коммуникаций в подвалах до кровель. По всей многоэтажке утеплили межпанельные швы и обновили входные группы.

Днепрянин Александр живет здесь с момента строительства дома – почти полвека. Мужчина говорит, что время уже давно изуродовало здесь пешеходные участки (и не только), поэтому дворы действительно нуждались в восстановлении.

"Ждем, когда завершится (ремонт, – Ред.). Было проблематично здесь – для колясок, людей. Сейчас, слава Богу, все поменяли. Когда все это сделают, нормально будет. Спасибо тем, кто вложил в это средства и свою работу" , – говорит Александр.