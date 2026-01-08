Блэкаут после обстрела РФ в Днепре: Филатов рассказал, как город справляется с ЧС национального уровня

Вечером накануне Днепропетровская и Запорожская области подверглись масштабному блэкауту. В Днепре ситуация является одной из самых сложных в техническом плане, однако город продолжает работать по всем определенным алгоритмам реагирования.

Видео дня

Как сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в видеообращении к обществу, речь идет о чрезвычайной ситуации национального уровня. С ночи городские службы находятся в постоянном контакте с Днепропетровской областной военной администрацией, профильными министерствами и службами.

"В больницы постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Канализация города также запитана. Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания. В частности для давления воды на верхних этажах многоэтажек. Ситуация с водой на правом берегу понемногу стабилизируется. Все благодаря титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков", – отметил мэр.

По его словам, Днепр также обеспечил водоснабжение для пгт Слобожанское, а также городов Самар и Подгороднее.

Водоотведение в домах Днепра поддерживается альтернативными источниками питания. Сейчас в разных районах города работает около 130 колонок с технической водой. Карта расположения колонок.

Комментируя ситуацию с теплоснабжением, Борис Филатов сообщил, что накануне все котельные были обесточены. Сейчас город прилагает максимум усилий для поэтапного восстановления их работы.

Работу электротранспорта в Днепре временно компенсируют автобусными маршрутами. Кроме этого, город имеет запас горючего минимум на несколько суток.

"У нас работают 89 чисто коммунальных пунктов несокрушимости. Кроме этого, такие точки обустроили и государственная власть и частные предприниматели. Сады работают дежурными группами – по 4 часа. Потому что понятно, что для родителей ситуация тоже безвыходная. В школах мы продлили каникулы до 11 января", – добавил городской голова.

Городские власти отмечают, что все службы продолжают работать в усиленном режиме, а ситуация в городе находится под постоянным контролем.