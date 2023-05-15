'Благодарность от всех днепрян': Филатов наградил специалистов больницы матери и ребенка им. Руднева

В Днепре городская многопрофильная клиническая больница матери и ребенка им. проф. М. Ф. Руднева отмечает 110-летие. Основанная еще при Екатеринославе, ныне она является мощным лечебным учреждением, где маленьким пациентам оказывают помощь с первых минут жизни – в родовых и операционных. Ежегодно больница проводит около 7 тысяч операций.

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"Хочу всем напомнить, что эту больницу основала первая почетная гражданка нашего города Надежда Алексеенко. Она отдала большую долю средств, чтобы увековечить память своего мужа. Сегодня, в сложных условиях полномасштабной агрессии российской федерации, наши врачи работают, лечат наших детишек. Работают круглосуточно – 24/7", – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Врачам и медперсоналу он вручил благодарности.

Медицинский центр им. Руднева имеет разнопрофильные отделения и большую команду врачей. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину к ней присоединились пять специалистов из Харькова. Здесь также часто привлекают опыт иностранных коллег.

"Больница нам уже как дом. Мы знаем друг друга. Мы живем и бедами, и радостями наших сотрудников. Я очень и очень благодарна этой больнице, потому что здесь прошла моя жизнь", - рассказала медицинская сестра приемно-диагностического отделения с 42-летним опытом. работы Наталья.

Реабилитацию в медцентре проводят детям с 1-го месяца и помогают справиться с патологиями нервной и опорно-двигательной систем, а также восстановиться после оперативных вмешательств.

Еще в 1985 году здесь открыли тогда первое в Украине отделение реанимации для новорожденных детей. Только за последние десять лет здесь помогли выжить более 200 детей с массой тела от 500 г до 1 кг.

Детский врач-анестезиолог отделения интенсивной терапии для новорожденных Виктория пришла работать сюда еще в 2011 году сразу после учебы. Говорит: зов помогать малышам чувствовала всегда:

"Очень большой процент детей в нашей стране – да и в мире – рождается недоношенными, с низкой или экстремально низкой массой тела. Поэтому мы заботимся о выхаживании таких детей, их лечении и реабилитации. Многие доношенные дети рождаются с врожденными пороками развития. Поэтому наша клиника вместе с хирургами пытается помочь им социально адаптироваться в будущем".

Со многими семьями маленьких пациентов врачи поддерживают связь даже спустя годы, добавляет Виктория.