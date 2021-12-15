Без сосисок и колбас: в Днепре с 1 января сменят питание в школах и детсадах

С 2022 года в школах и садах Днепра питание будет по другому порядку, утвержденному соответствующим постановлением Кабмина (от 24.03.2021 № 305). По новым нормам, в частности под запретом усилители вкуса, ароматизаторы, колбасные изделия, блюда во фритюре, грибы, газированные напитки, консервы (мясные, рыбные, плодово-овощные) и т.д.

"Станет меньше хлеба, соли, сахаров, жиров, жареных блюд. Вместо этого увеличится потребление мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей, фруктов. В основном блюда должны быть тушеные, запеченные, вареные. В общей сложности 75% продуктов, которые должны потреблять дети, должны быть растительного происхождения", – рассказала на пресс-конференции 15 декабря главная специалистка ГУ Госпотребслужбы в области Маргарита Малышева.

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Она также добавила, что в каждом учебном заведении должны быть разработаны технологические карты для каждого блюда, где указаны его компоненты, рассчитаны белки, жиры, углеводы, то есть калорийность, а также первичная, термическая обработка и т.д.

В то же время диетолог, врач физической реабилитационной медицины Павел Каданер подчеркнул: "Новые нормы базируются на глобальных тенденциях здорового питания, а следовательно и профилактике ряда болезней (сахарного диабета, онкологии, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний). Речь идет также и о полезных продуктах питания, то есть их качественном составе. Таким образом с самого детства формируем хорошую привычку к здоровому полноценному питанию, которое будет способствовать умственному и физическому развитию ребенка".