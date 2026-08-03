Без очередей и звонков: как работает "Медицинский кабинет" в приложении "еДнепр"

В Днепре продолжается цифровая трансформация сферы здравоохранения, благодаря которой медицинские услуги становятся более доступными и удобными для жителей. Одним из ключевых инструментов стало муниципальное приложение "еДнепр", которое позволяет записаться на прием к врачу за считанные минуты без звонков в регистратуру и ожидания в очередях. Для этого достаточно воспользоваться сервисом "Медицинский кабинет".

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Сервис работает в приложении уже более полутора лет, а после последнего обновления его функционал значительно расширили с учётом пожеланий пользователей. Теперь жители могут записаться к врачу даже без заключенной декларации, воспользоваться электронным направлением, найти специалиста по нужной специальности, а также записать на прием членов своей семьи, если декларации оформлены на один номер телефона. Кроме того, в приложении доступна информация об истории посещений врачей, электронных направлениях, назначениях, результатах обследований, вакцинации и других медицинских данных.

Директор КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "еДнепр" Днепровского городского совета Артем Трапезников отметил, что сервис постоянно совершенствуется и предлагает пользователям новые возможности. По его словам, после появления новых функций количество записей через приложение выросло в десятки раз. В частности, теперь пациенты могут выбирать врача по специализации и записываться на прием даже без декларации.

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Положительные изменения отмечают и медики. Семейный врач с 14-летним стажем Елена рассказала, что раньше пациенты записывались через регистратуру или колл-центр, а сейчас всё больше людей пользуются приложением "еДнепр". По её словам, популярность онлайн-записи в последнее время существенно возросла.

Удобство нового сервиса уже оценили и сами горожане. Жительница Днепра Карина рассказала, что раньше записывалась к врачу через медицинское учреждение или регистратуру, а теперь пользуется приложением "еДнепр". Она отметила, что это значительно экономит время, ведь больше не нужно стоять в очередях. Достаточно открыть раздел "Медицинский кабинет", выбрать нужного врача и записаться на свободное время буквально за минуту. По словам женщины, благодаря удобству сервиса она уже рекомендует его всей своей семье.