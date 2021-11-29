Авиарейсы из Днепра во Львов заблокировали

Выполнение рейсов Львов – Днепр – Львов, запланированных с 10 декабря 2021 года, находится под вопросом. Об этом сообщила авиакомпания "Air Ocean".

9 ноября 2021 авиакомпания получила от ООО "Международный аэропорт Днепропетровск" официальное согласие на выполнение регулярных рейсов Львов – Днепр – Львов дважды в неделю. На следующий день авиакомпанией была открыта продажа авиабилетов по этому направлению. Но 18 ноября 2021 года компания получила официальный отказ в выполнении запланированных рейсов

"В связи с существующими техническими ограничениями по эксплуатации Аэродрома "Днепр" из-за проведения строительства нового пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы … и аннуляцию слотов", — говорится в сообщении.

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18 ноября, 2021 года компания обратилась к руководству аэропорта в Днепре по поводу разъяснений отказа, однако на данный момент не получила никакого ответа.

"Проявляя заботу о наших пассажирах, мы своевременно получили все необходимые разрешения и слоты на выполнение регулярных рейсов по маршруту Львов – Запорожье – Львов с 10 декабря 2021 года с организацией трансфера для жителей Днепра, за счет авиакомпании в аэропорт Запорожье", — подчеркивают в компании.