Активист Селин должен опровергнуть недостоверную информацию о городском голове Днепра: решение суда

Активист Селин солгал и не выполняет судебное решение об опровержении. Суд апелляционной инстанции установил факт лжи со стороны Дениса Селина, которую одиозный глава "Громконтроля" и его сообщники распространяли в соцсетях.

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Об этом пишет издание "Днепр оперативный"

В июне 2023 г. активист сделал в своем ФБ упрек в адрес мэра Днепра Бориса Филатова – о якобы приобретении нового автомобиля Porsche Cayenne. Однако уже через 30 минут удалил пост в соцсети, сославшись на "ошибки и неточности, а также субъективное понимание определенного источника информации".

Борис Филатов заявил о клевете и откровенной лжи: поскольку глава "Громконтроля" не опроверг свое заявление – был подан иск в суд. В нем содержалось требование обязать Дениса Селина опровергнуть распространенную в отношении Бориса Филатова недостоверную информацию.

После длительных судебных разбирательств Днепропетровский апелляционный суд наконец принял решение в пользу истца – Бориса Филатова, и фактически признал заявления Селина – ложью.

Кстати, во время судебных процессов председатель "Громкоконтроля" "отрекался" даже от собственного профиля в соцсетях, с которого годами публиковал различные "отчеты" о деятельности своей общественной организации и "разоблачительные" посты: представитель ответчика Селина отмечал, что Facebook-страница, на которой и была опубликована ложная информация, якобы не принадлежит его подопечному, однако суд выяснил, что это – еще одна, уже очередная ложь. В конце концов активист проиграл и его утверждения признаны ложью.

"Суд признал недостоверной информацию, распространенную 02.06.2023 года Денисом Селиным в Facebook о якобы покупке Борисом Филатовым автомобиля Porsche во время войны. Кроме этого, во время защиты адвокат ответчика опровергал, что страница в ФБ, где был опубликован фейк, принадлежит Селину Денису, но суд после осмотра материалов пришел к противоположному выводу. Также суд обязал Дениса Селина в течение 5 дней с момента вступления решения в законную силу опровергнуть информацию на своей Facebook-странице и уплатить судебный сбор в пользу истца", – комментирует адвокат Павел Бойко.

Согласно решению суда, ответчик – председатель ОО "Громконтроль" Денис Селин – должен уплатить в пользу Бориса Филатова судебный сбор и опубликовать пост-опровержение следующего содержания: "В посте 02.06.2023 года было указано, что "Борис Филатов (городской голова Днепра) два дня назад купил новенький Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé Platinum Edition 2023 года по цене 5 152 686 грн (5,15 млн). Все желающие могут порадоваться, что во время войны Борис нашел деньги и время, чтобы лично приехать и купить такую классную машину со стеклянным потолком". Указанная информация является ложной".

Во исполнение судебного постановления Селин должен был опубликовать опровержение на своей странице в ФБ до 26 мая, однако по состоянию на 29 мая не сделал этого. Итак, активист, который сам инициировал многочисленные судебные процессы и тратил на них немалые средства, получал грантовое финансирование (в том числе и зарубежное) на различные инициативы, связанные якобы с обеспечением общественной ответственности и восстановлением законности, в итоге демонстрирует полное пренебрежение к судебной власти и игнорирует законные судебные решения.

"В случае невыполнения решения Селиным добровольно по обращению истца оно может быть выполнено принудительно. Если ответчик будет уклоняться – это может стать основанием как для административной, так и для уголовной ответственности, в частности по ст. 382 УК Украины (умышленное неисполнение решения суда). В первом случае следствием может стать наложение админштрафа, во втором – от взыскания штрафа в 17 000 грн и вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет в случае злостного или повторного уклонения", – объясняет адвокат Павел Бойко.

"Можно обращаться к частному или государственному исполнителю с целью принудительного исполнения решения суда. Если в ходе принудительного исполнения решения суда должник будет уклоняться от своей обязанности – можно будет обратиться в правоохранительные органы с целью открытия уголовного производства по статье 382 Уголовного кодекса Украины". Также есть вариант наложения административного штрафа (ст. 75 Закона Украины "Об исполнительном производстве"), отмечает юрист: на физическое лицо – до 5100 грн, должностное лицо – до 10 200 грн".

Напомним, ранее СМИ сообщали об открытом сотрудничестве главы "Громконтроля" Селина с людьми из окружения криминального авторитета Петровского-"Нарика". Так, Денис Селин неоднократно появлялся на телеканале, контролируемом людьми из ближнего круга Петровского, где распространял различные обвинения без подтверждения и даже выступал в роли военного аналитика. Кроме того, по данным журналистов, сам активист также долгое время занимал офис в здании, которое принадлежит окружению Александра Петровского-"Нарика".

Редакция "Днепра Оперативного" обратилась за комментарием к самому главе "Громконтроля", но Денис Селин, услышав о теме разговора, сразу бросил трубку и больше на звонки журналистов не ответил.