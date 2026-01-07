300 тонн масла на дороге после атаки РФ: как Днепр за ночь предотвратил экологическую катастрофу

После вражеской атаки 5 января на завод американской компании в Днепре на проезжую часть вылилось около 300 тонн масла. Коммунальные службы провели масштабную операцию по ликвидации последствий, работая в сложных погодных условиях в течение всей ночи. Первый заместитель городского головы Игорь Маковцев рассказал о деталях этой героической работы.

Технология ликвидации оказалась одновременно простой и масштабной. Коммунальщики использовали песок как адсорбент для впитывания масла. За одну ночь на дорожное покрытие было высыпано 174 тонны песка, который поглощал разлитое масло. После того как масло впиталось, загрязненный песок необходимо было убрать.

Работа осложнялась погодными условиями – минусовой температурой и дождем. Несмотря на это, коммунальщики работали практически до утра, чтобы как можно быстрее восстановить движение по центральной магистрали.

Наибольшей угрозой было возможное попадание масла в реку Днепр через ливневую сеть, которая находится на дороге. Это могло вызвать серьезную экологическую катастрофу.

"Первая задача была отделить за счет брустверов ливневые стоки от непосредственно масла. И это удалось сделать. Удалось отделить ливневые стоки от попадания туда масла", — сообщил Маковцев.

Благодаря слаженным действиям удалось предотвратить попадание масла в реку и избежать экологической катастрофы.

Загрязненный песок с маслом вывезли на центральный правобережный полигон, где он будет утилизирован согласно экологическим стандартам.

Перед восстановлением движения вместе с патрульной полицией провели несколько тестовых заездов. Поскольку Сичеславская Набережная является основной магистралью, которая критически важна для транспортной сети города, приняли решение открыть движение как можно скорее.

Движение восстановлено на улице Сичеславская Набережная. На улице Князя Ярослава Мудрого на участке от улицы Княгини Ольги до улицы Юлиуша Словацкого вернулось привычное одностороннее движение в направлении центра.

Автобусы №60, №121, №152 и троллейбус №212 курсируют по привычным маршрутам. Также с 21:00 5 января восстановлено движение на проспекте Дмитрия Яворницкого в районе дома 82, где вернулись к своим маршрутам автобусы №87Б, №101А, №146Б, №157А и троллейбус "Б".

"Движение транспорта абсолютно безопасно. Горожане могут ездить. Открыто движение и для частных автомобилей, и для общественного транспорта", – заверил Игорь Маковцев.

Благодаря оперативной и слаженной работе ГСЧС, патрульной полиции и коммунальщиков удалось не только быстро восстановить движение по ключевой магистрали города, но и предотвратить серьезную экологическую угрозу для Днепра.