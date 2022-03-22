"30 млн долларов за 30 дней": Макс Поляков призывает бизнесы последовать его примеру и переводить средства Днепра как гуманитарному хабу
Международный ИТ-предприниматель, основатель компании Firefly Aerospace и соучредитель ОО "Ассоциация Ноосфера", Макс Поляков сообщил о вкладе стоимостью 1 млн долларов США, который он передал Благотворительному фонду "ТАПС-Украина". Это первый крупный перевод средств по реквизитам, которые на днях опубликовал мэр Днепра Борис Филатов в своем обращении к международному сообществу с призывом содействовать сбору средств для гуманитарных нужд Днепра.
"Задача состоит в том, чтобы собрать 30 миллионов долларов за 30 дней. Поэтому призываю все крупные бизнесы и IT-компании последовать моему примеру! Я убежден, что важно помогать нашей Родине, где бы мы сейчас ни были. Продолжаем бороться вместе", — отметил господин Поляков.
Как известно, Днепр в настоящее время остается ключевым гуманитарным хабом, куда съезжаются десятки тысяч переселенцев с горячих точек страны. Все средства будут использованы для спасения мирных и невинных людей, которые вынуждены бежать от войны, развязанной россией.
"Зная Макса уже достаточно долгое время, я уверен, что он не ограничится только деньгами. Он стал на Западе послом Днепра. Человеком, который теперь не оставит в покое ни официальные власти, ни частный бизнес", — заявил в ответ Борис Филатов, отметив при этом все те, кто годами зарабатывал свое состояние в Украине, должны проявить свою позицию и помогать пострадавшим от войны хотя бы финансово.
В то же время, по словам Филатова, он также ведет переговоры с голливудскими звездами и селебритис, чтобы те же стали в ряды послов Доброй воли Днепра в мире.
Реквизиты:
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"
Номер карты: 4246 0010 0000 8163
ЕГРПОУ/ДРФЛ 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299
UA403052990000026007050317608
АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Назначение платежа: Благотворительный взнос
USDT сеть TRC20
TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ
BNB сеть BEP20
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332
BTC сеть Bitcoin
1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3
Ethereum сеть ERC20
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для currency
transactions in EUR:
Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"
BAN Code: UA713052990000026005050563498
Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR. KYIV. 01001. UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: 49000
XapkiBba 6.3a
Account in the corresponnt bank: 400886700401
SWIFT Code of the corresponent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,
Германия
Account in the corresponnt bank: 6231605145
SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank:JP MORGAN AC, FRANKFURT AM MA
GERMANY
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для currency
transactions in USD:
Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"
BAN Code: UA793052990000026002050304854
Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR. KYIV. 01001. UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: 49000
XapkiBba 6.3a
Account in the corresponnt bank: 001-1-000080
SWIFT Code of correspondent bank: CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, США, США
Account in the corresponnt bank: 890-0085-754
SWIFT Code of correspondent bank: IRVT US 3N
Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA