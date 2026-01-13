150 тысяч пользователей и 33 млн грн транзакций: как "єДніпро" сделал наш город цифровым лидером
В 2025 году Днепр укрепил позиции среди лидеров цифровой открытости в Украине. По результатам исследования Transparency International Ukraine наш город получил 66 баллов, опередив Одессу (64), Львов (63), Киев (53) и Харьков (44). Такой результат стал возможным благодаря системному внедрению городских цифровых сервисов, которые работают даже в условиях военного положения и постоянных угроз критической инфраструктуре.
"Одним из ключевых направлений стала цифровая трансформация образования. Через систему "Цифровое образование Днепра" создан единый цифровой цикл управления образовательной отраслью. По состоянию на конец 2025 года в системе работают 8 875 пользователей, зарегистрировано 90 835 учеников, что фактически охватывает всю образовательную сеть города. Днепр стал первым городом в Украине, где электронный ученический билет полностью интегрирован в мобильное приложение "еДнепр". В течение 2025 года выдано 26 076 ученических билетов, а срок оформления льгот сокращен с 21 дня до фактически одного дня", – отметил директор коммунального предприятия "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "еДнепр" Днепровского городского совета Артем Трапезников.
Сейчас на финальном этапе тестирования – единый бесплатный электронный журнал и дневник для всех городских школ. После запуска сервис будет интегрирован в приложение "єДніпро".
В течение 2025 года на Единую горячую линию Днепра поступило 101 284 звонка, из которых 33 553 – аварийные обращения, которые требовали немедленного реагирования. Горячая линия стала координационным центром взаимодействия городских служб во время массированных атак и аварий. Следующий этап ее развития – внедрение инструментов искусственного интеллекта.
"Мобильное приложение "єДніпро" в 2025 году окончательно закрепился как ключевой городской цифровой сервис. Количество пользователей превысило 150 тысяч. Через сервис электротранспорта осуществлено более 2,5 миллиона оплат на сумму 33 миллиона гривен, а в сервисе парковки – более 15 тысяч транзакций. Одним из самых масштабных изменений года стал переход городского электротранспорта и автобусных маршрутов на безналичную оплату – с использованием банковских карт, Apple Pay и Google Pay", – отметил Артем Трапезников.
Параллельно город развивал мемориальную платформу "В!ЙНА", в которую внесены данные о 509 погибших Защитников и Защитниц Днепра, а также ввел сервисы графиков отключений электроэнергии в сотрудничестве с ДТЭК.
В 2026 году цифровое развитие города получит продолжение: в приложении "єДніпро" планируют запуск единого сервиса городских платежей, Dnipro ID, Дія-шеринга, интерактивных карт и инструментов цифровой демократии.
Скачать приложение "єДніпро" можно по ссылкам:
App Store:https://shrt.ednipro.dp.ua/zTn22IvLR
Google Play: https: //shrt.ednipro.dp.ua/u2toAsbB