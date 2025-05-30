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15-летний волонтер из Днепра получит государственную награду "Будущее Украины"

Глеб Иванов
Днепр
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15-летний волонтер из Днепра получит государственную награду 'Будущее Украины'

30 мая на сайте Президента Украины обнародовали Указ о новой государственной награде "Будущее Украины". Одним из тех, кто получит эту награду, стал 15-летний днепрянин Тимофей Потеряйло из Днепра - волонтер, юный спасатель и ученик лицея №130, который помогает пострадавшим после обстрелов с первых дней полномасштабной войны.

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Отличие "Будущее Украины" предназначено для награждения детей и подростков до 18 лет - как украинцев, так и иностранцев - за проявленную личную храбрость, патриотизм, гражданскую активность, волонтерскую работу, отстаивание человеческих ценностей и вклад в развитие страны. Все эти черты воплощает в себе Тимофей Потеряйло - ученик 9 класса лицея №130 в Днепре. Его история - пример глубокого самопожертвования, мужества и сознательности, не свойственной подростковому возрасту.

15-летний волонтер из Днепра получит государственную награду "Будущее Украины"

Волонтерская деятельность парня началась с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда он вышел с бандурой на улицы Днепра, чтобы собрать средства для ВСУ. А потом начал помогать непосредственно в зонах поражения - там, где только что раздавались взрывы.

"На прилетах всегда очень много работы, - рассказывает Тимофей, - Наверное, самое важное - это помогать детям. Потому что они - это наше будущее. И когда спасаешь ребенка - очень приятно на душе. Во всех случаях обычно я слышу "спасибо" от родителей. Но вообще это и не нужно, потому что мне самому очень приятно, когда удается кого-то спасти".

15-летний волонтер из Днепра получит государственную награду "Будущее Украины"

В то время, когда большинство его сверстников готовятся к экзаменам или ждут премьеру нового сериала, Тимофей думает о том, как как можно быстрее добраться до места трагедии. Он неоднократно выезжал туда, где боялись ступить даже взрослые. После ракетного удара по детской площадке в Кривом Роге в апреле, парень срочно приехал на место происшествия с гуманитарной помощью.

"Закупили гуманитарку - воду, памперсы, продукты - и отнесли в штаб к школе, - вспоминает он. - Это был, наверное, самый тяжелый прилет. Я видел глаза матери, которая потеряла маленького сыночка Тимофея. Это ужасно. К сожалению, также не удалось спасти 17-летнюю студентку колледжа, которая погибла в Днепре этой весной после атаки шахедов. Мы вместе с медиком более 20 минут пытались ее реанимировать. Но, к сожалению, у нее были глубокие артериальные ранения".

На счету Тимофея - участие в спасательных операциях после 14 обстрелов в Днепре, пяти в Кривом Роге и трех в Запорожье. Он уже определился с будущей профессией.

"Я хочу поступить в профильный университет пожарной безопасности или гражданской защиты - во Львове или Черкассах, - делится парень, - Это моя мечта - спасать людей. И сейчас я уже это делаю. Так было и будет. До конца войны будем помогать. Занимаюсь этим не ради благодарностей и наград. Я хочу быть полезным".

Официальное вручение награды "Будущее Украины" состоится 3 июня в Киеве. Но уже 30 мая Тимофея поздравили в родном лицее - учителя и одноклассники.

15-летний волонтер из Днепра получит государственную награду "Будущее Украины"

"В нашей школе учится необычный мальчик, - отмечает Татьяна Песоцкая, директор лицея №130, - Мы его все очень любим. Он талантливый ребенок, активный во всем. Играет на музыкальных инструментах, поет, учится очень хорошо. Помогает учителям, даже учит меньших лицеистов, как правильно действовать во время тревог".

15-летний волонтер из Днепра получит государственную награду "Будущее Украины"

О Тимофее хорошо знают и за пределами лицея. Его деятельность отмечали неоднократно.

"Мы уже неоднократно вручали ему благодарности - и от департамента, и от спасателей, - отмечает Елена Яковенко, начальник управления общего среднего образования департамента гуманитарной политики ДГС, - Очень важно, что есть такие дети. Он делает это не потому, что его заставили, не ради пиара. Он чувствует это сердцем. Семья Тимофея живет волонтерством - его мама плетет маскировочные сетки в лицее. Этот парень - пример для всех".

15-летний волонтер из Днепра получит государственную награду "Будущее Украины"