15-летний волонтер из Днепра получит государственную награду 'Будущее Украины'

30 мая на сайте Президента Украины обнародовали Указ о новой государственной награде "Будущее Украины". Одним из тех, кто получит эту награду, стал 15-летний днепрянин Тимофей Потеряйло из Днепра - волонтер, юный спасатель и ученик лицея №130, который помогает пострадавшим после обстрелов с первых дней полномасштабной войны.

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Отличие "Будущее Украины" предназначено для награждения детей и подростков до 18 лет - как украинцев, так и иностранцев - за проявленную личную храбрость, патриотизм, гражданскую активность, волонтерскую работу, отстаивание человеческих ценностей и вклад в развитие страны. Все эти черты воплощает в себе Тимофей Потеряйло - ученик 9 класса лицея №130 в Днепре. Его история - пример глубокого самопожертвования, мужества и сознательности, не свойственной подростковому возрасту.

Волонтерская деятельность парня началась с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда он вышел с бандурой на улицы Днепра, чтобы собрать средства для ВСУ. А потом начал помогать непосредственно в зонах поражения - там, где только что раздавались взрывы.

"На прилетах всегда очень много работы, - рассказывает Тимофей, - Наверное, самое важное - это помогать детям. Потому что они - это наше будущее. И когда спасаешь ребенка - очень приятно на душе. Во всех случаях обычно я слышу "спасибо" от родителей. Но вообще это и не нужно, потому что мне самому очень приятно, когда удается кого-то спасти".

В то время, когда большинство его сверстников готовятся к экзаменам или ждут премьеру нового сериала, Тимофей думает о том, как как можно быстрее добраться до места трагедии. Он неоднократно выезжал туда, где боялись ступить даже взрослые. После ракетного удара по детской площадке в Кривом Роге в апреле, парень срочно приехал на место происшествия с гуманитарной помощью.

"Закупили гуманитарку - воду, памперсы, продукты - и отнесли в штаб к школе, - вспоминает он. - Это был, наверное, самый тяжелый прилет. Я видел глаза матери, которая потеряла маленького сыночка Тимофея. Это ужасно. К сожалению, также не удалось спасти 17-летнюю студентку колледжа, которая погибла в Днепре этой весной после атаки шахедов. Мы вместе с медиком более 20 минут пытались ее реанимировать. Но, к сожалению, у нее были глубокие артериальные ранения".

На счету Тимофея - участие в спасательных операциях после 14 обстрелов в Днепре, пяти в Кривом Роге и трех в Запорожье. Он уже определился с будущей профессией.

"Я хочу поступить в профильный университет пожарной безопасности или гражданской защиты - во Львове или Черкассах, - делится парень, - Это моя мечта - спасать людей. И сейчас я уже это делаю. Так было и будет. До конца войны будем помогать. Занимаюсь этим не ради благодарностей и наград. Я хочу быть полезным".

Официальное вручение награды "Будущее Украины" состоится 3 июня в Киеве. Но уже 30 мая Тимофея поздравили в родном лицее - учителя и одноклассники.

"В нашей школе учится необычный мальчик, - отмечает Татьяна Песоцкая, директор лицея №130, - Мы его все очень любим. Он талантливый ребенок, активный во всем. Играет на музыкальных инструментах, поет, учится очень хорошо. Помогает учителям, даже учит меньших лицеистов, как правильно действовать во время тревог".

О Тимофее хорошо знают и за пределами лицея. Его деятельность отмечали неоднократно.

"Мы уже неоднократно вручали ему благодарности - и от департамента, и от спасателей, - отмечает Елена Яковенко, начальник управления общего среднего образования департамента гуманитарной политики ДГС, - Очень важно, что есть такие дети. Он делает это не потому, что его заставили, не ради пиара. Он чувствует это сердцем. Семья Тимофея живет волонтерством - его мама плетет маскировочные сетки в лицее. Этот парень - пример для всех".