Фотоаппарат за 86 тысяч и телевизор за 50: черкасские чиновники решили потратиться на технику

Департамент социальной политики Черкасского горсовета объявил два тендера на закупку техники для онлайн-совещаний и конференций. Среди товаров – фотоаппарат за 86 тысяч гривен и телевизор за 50 тысяч.

Соответствующая информация обнародована в системе госзакупок ProZorro. Также еще на 65 тысяч грн планируют закупить компьютер и веб-камеры.

Оба аукциона запланированы на 15 сентября. Так, чиновники хотят приобрести фотоаппарат Canon EOS R6 (бесшумная беззеркальная камера, снимающая видео в формате 4К) со стандартным объективом Kit 24-105mm – ожидаемая стоимость 86 тысяч гривен.

Директор департамента Евгений Данченко пояснил местному изданию "18000", что такой фотоаппарат нужен для освещения работы ведомства. А его характеристики он объяснил тем, что техника приобретается на длительный срок и они не должны устареть.

Видео дня

Еще один тендер – на 115 тысяч гривен. В ведомстве планируют закупить 75-дюймовый Samsung телевизор за 50 тысяч гривен, а также компьютер Vinga Mini PC V650 и веб-камеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Аппарат Верховной Рады объявлял тендер на закупку коврового покрытия. На 960 м планировали потратить почти миллион гривен.