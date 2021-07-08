В Черкассах няня избила двухлетнего ребенка в детсаду: ее уволили. Видео

В детском саду в Черкассах няня избила двухлетнего ребенка. Женщину уже уволили.

Об этом сообщает местный телеканал ВіККА со ссылкой на заместителя городского главы Анастасию Чубину. Инцидент случился в дошкольном учреждении № 55 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также воспитателю, которая выполняла обязанности заведующей, вынесли выговор за то, что она не отреагировала на происшествие должным образом.

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Напомним, что ранее в винницкой школе педагог довела до слез ребенка с инвалидностью, а также била его по рукам.

Такой же инцидент случился в Киеве. Тогда также пострадал ученик с инвалидностью. Соответствующие кадры показал нардеп от "Слуги народа". Он пообещал, что случившееся станет предметом расследования временной следственной комиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке ранее воспитательница и няня издевались над четырехлетними детьми. Они ставили их в угол, давали подзатыльники и заклеивали рот скотчем.