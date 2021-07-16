Чиновница из Черкасс, назвавшая украинцев 'ублюдками', после волны критики извинилась. Видео

Директор Черкасского городского дворца молодежи Елена Петрова извинилась за свои высказывания о родителях, которые дают своим детям необычные имена. Женщина ранее назвала из "дол***бами" и "ублюдками".

Свой скандальный пост в Facebook чиновница удалила. Затем она написала новый, в котором отметила, что "не хотела никого обидеть" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Комментарий был сделан нетактично, неправильно и в грубой форме. Делать его ни как частное лицо, ни как чиновница, было бы недопустимо. Я прошу прощения у всех, кого обидела", – сказал женщина.

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Также в своем посте Петрова отметила, что ее комментарии были "личным мнением" и "имели частный характер", а к работе они "не относятся".

Руководитель дворца молодежи добавила, что она "эмоциональный человек – сначала действия, потому выводы".

В свою очередь секретарь мэра Черкасс Анастасия Чубина отметила, что чиновница получит выговор и назвала ее поступок позорным.

"Никто не имеет морального права осуждать выбор другого человека, тем более публично и в такой форме. Мы не просто проведем воспитательную работу с руководителем учреждения культуры, она получит выговор", – написала она в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Петрова в соцсети возмутилась, что многие родители в Украине дают своим детям необычные имена. Таких родителей она назвала "дол***бами" и "ублюдками".

Это вызвало шквал критики в адрес чиновницы, украинцы призвали уволить ее. Однако представитель горсовета Богдан Белов заявил, что с ней проводят воспитательную работу.