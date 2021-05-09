Во Львове авто сорвало крышу после мощного ДТП: есть погибший. Фото и видео

Во Львове в субботу, 8 мая, произошло масштабное ДТП с участием трех машин, среди которых грузовик. В результате аварии один человек погиб.

Об этом сообщает сайт Варта1. Отмечается, что автопроисшествие произошло около 17:00.

"На Галицком перекрестке столкнулись три авто, среди которых грузовик. Один автомобиль перевернулся. В результате аварии один человек погиб. На месте работают следователи по ДТП, патрульные полицейские перекрыли полосу движения и регулируют движение. Обстоятельства ДТП устанавливаются", – говорится в сообщении.

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