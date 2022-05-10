В Украине упростили процедуру получения водительского удостоверения: что изменилось

В Украине ускорили процедуру подготовки лиц для получения водительского удостоверения. Процесс выдачи удостоверения также оптимизирован и упрощен на период действия военного положения и в течение 3 месяцев после его завершения.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем канале в Telegram, предусмотрена возможность теоретической подготовки в режиме онлайн. А сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение можно будет в любом территориальном сервисном центре МВД, независимо от того, где человек сдавал теоретический экзамен.

Весь процесс обучения в автошколе (теоретическая подготовка и практика вождения) будет разделен на два отдельных этапа, по результатам которых будут выдаваться соответствующие свидетельства. Документ о сдачи теории будет действовать в течение года, а практики – в течение двух лет.

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Допуск к практике вождения будет предоставляться только после успешной сдачи теоретического экзамена.

Как сообщал OBOZREVATEL, с конца марта для обмена или восстановления водительского удостоверения больше не нужна медицинская справка. Теперь не нужно искать медицинские учреждения, чтобы проходить осмотр врачей.