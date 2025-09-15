В Украине появятся четыре новых гибридных автомобиля Chery: что известно о моделях

Официальный дистрибьютор автомобилей CHERY в Украине, компания ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ" уже этой осенью представит на украинский рынок сразу четыре новых гибридных автомобиля – CHERY TIGGO 4 HEV, CHERY TIGGO 7 PRO PHEV, CHERY TIGGO 8 PRO PHEV и CHERY TIGGO 9 PHEV.

Новинки сочетают современные технологии, высокую мощность и эффективность, подтверждая курс бренда CHERY на инновации и экологичность.

Chery Super Hybrid – новый уровень технологий

В сердце новых моделей CHERY лежит инновационная система Chery Super Hybrid (Чери Супер Гибрид). Она сочетает бензиновый двигатель, трансмиссию DHT и электродвигатель, обеспечивая:

высокую мощность при минимальном расходе топлива;

плавность движения и динамику в любых условиях;

соответствие современным экологическим стандартам.

Ожидаемые гибридные автомобили CHERY:

Выход гибридных автомобилей CHERY демонстрирует стремление бренда предложить клиентам современные и экологичные решения, которые сочетают мощность, стиль и экономичность, при этом делая сознательный выбор в пользу экологии.

Новинки ожидаются в официальной дилерской сети CHERY в Украине уже этой осенью – октябрь – ноябрь. О старте продаж, детали технических характеристик, комплектации и цены будет сообщено дополнительно, следите за новостями на нашем сайте.

Внешний вид приведен в изображениях для иллюстрации и может отличаться от вида автомобилей, которые будут иметься у официальных дилеров CHERY в Украине. ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ" и официальные дилеры CHERY в Украине оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять комплектации, оснащение и технические характеристики автомобилей.