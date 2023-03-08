В Украине можно будет заказать автомобильные номера онлайн: как это будет работать

Уже с июня в Украине заработает механизм заказа автомобильных номеров онлайн. Услуга будет касаться платных и бесплатных номеров.

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Как это можно будет сделать, объяснил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый. Он напомнил, что услуга будет регулироваться приказом МВД Украины от 17 января 2023 г. № 10 и вступит в силу 3 июня.

Чтобы заказать номерной знак, необходимо будет воспользоваться Электронным кабинетом водителя. В нем можно будет за несколько кликов выбрать и забронировать желаемую комбинацию номерных знаков. Если это платный знак, его сразу же можно будет оплатить.

В течение 10 дней автовладелец должен закрепить забронированные номера в выбранном сервисном центре МВД во время процедуры регистрации транспортного средства. "Внедрение нового функционала станет очередным шагом в направлении цифровизации, обеспечении прозрачного и удобного алгоритма получения одной из наиболее востребованных услуг", – пояснил Драпятый.

Он также напомнил, что на сегодняшний день в рамках цифровизации услуг уже доступны:

проверка имеющихся номерных знаков (платных и бесплатных) онлайн;

назначение и отмена в Электронном кабинете водителя надлежащего пользователя ТС (определение фактического пользователя автомобилем);

обмен водительского удостоверения с возможностью доставки документов по почте.

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