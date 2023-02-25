Когда ДТП можно оформить по европротоколу: что это, где взять и как упрощает жизнь водителей

Оформить после ДТП уведомление для страховой компании можно, и не вызывая полицию. Сделать это можно с помощью европротокола. Однако этот документ доступен не во всех случаях. Поэтому автовладельцу важно знать, когда можно оформить европротокол, а когда нет.

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В Патрульной полиции Киева напомнили исчерпывающий список случаев, когда можно применить этот подход. Если коротко, речь идет о ДТП без значительных последствий. В таком случае участникам происшествия будет достаточно заполнить онлайн-форму или бумажный документ. Эта услуга бесплатна.

Воспользоваться европротоколом можно когда:

в результате ДТП нет травмированных или погибших людей;

все водители, попавшие в аварию, пришли к согласию относительно ее обстоятельств;

водители имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (автогражданку);

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.

Чтобы заполнить европротокол онлайн нужно перейти на соответствующую страницу сайта Моторного (транспортного) страхового бюро Украины. Также можно воспользоваться бумажным бланком, который водителю должны выдать бесплатно при заключении договора об автогражданке. При необходимости новый бланк можно получить, обратившись к страховщику с соответствующим заявлением. Заполнение европротокола сохранит время попавших в ДТП и поможет быстрее возобновить движение по дороге, где оно произошло.

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