В Украине хотят повысить штрафы за нарушение ПДД: названо условие

В Украине продолжается дискуссия о необходимости усилить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения, в частности о повышении некоторых штрафов. Так в Верховную Раду Украины внесли законопроект, предлагающий увеличить размер денежных взысканий за совершение ДТП, в которых оказались дети.

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Как сообщает OBOZREVATEL, соответствующий документ был опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Пока он находится на рассмотрении в комитетах ВР и комитет молодежи и спорта уже вынес рекомендацию принять его за основу.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти изменения предполагают повышение штрафов для украинцев, нарушающих ПДД в то время, когда с ними находятся малолетние или несовершеннолетние дети. Наказанием за такое нарушение предлагается установить взыскание в сумме 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет около 850 грн, или назначение 20-40 часов общественных работ.

Пояснительная записка к законопроекту указывает, что именно гибель в ДТП является в Украине наиболее распространенной причиной смерти детей 5-14 лет и молодых людей 15-29 лет. По статистике, в 2020 году в нашей стране было зафиксировано 3574 дорожных аварии, в которых погибли или травмировались дети. В 2021 году таких аварий было 3691, а в 2022 – 2625.

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