В Ривненской области мужчина открыл стрельбу по группе оповещения военных и правоохранителю: есть пострадавшие. Фото

Вечером 29 апреля в Ривненской области мужчина открыл огонь по группе сотрудников ТЦК и СП. В результате стрельбы ранены два человека.

Личность стрелка уже установили, но он успел скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Подробности инцидента

По информации правоохранителей, 29 апреля около 17:00 сотрудники группы оповещения ТЦК совместно с полицейским офицером громады в селе Верба Дубенского района увидели мужчину, который шел с велосипедом в руках.

Приближаясь к мужчине с целью проверить документы, тот из автомата открыл огонь. Один сотрудник ТЦК и один полицейский получили ранения.

Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. Полицейские разыскивают нападающего.

Приметы: 48 лет, худощавого телосложения, рост ориентировочно 170 см, имеет короткие волосы с проседью. Был в камуфляжной одежде. Контактные номера телефона: дежурная часть 0500327234, 0365632702.

Новость дополняется…