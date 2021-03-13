В Киеве мужчина совершил двойное ДТП: избегал проверки на состояние опьянения

В Киеве мужчина совершил двойную ДТП. Проверки на состояние алкогольного опьянения он избегал, полицейские несколько раз просили "подышать в трубку".

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Киев Оперативный". Водитель определенное время не выходил из собственного авто, после чего перешел в машину скорой помощи.

В сообщении говорится, что ДТП произошло на проспекте Правды, водитель на Subaru въехал в автомобиль Honda, а потом выскочил на встречную полосу и столкнулся с BMW. В результате никто из людей не пострадал, кроме самого водителя.

В СМИ появляется информация, что это известный украинский журанлист. Однако, официальной информации нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта в ДТП на Львовщине попал народный депутат Александр Дубинский. В СМИ пишут, что за рулем Toyota он якобы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто.