Украинцы потеряли интерес к дешевым авто: опубликована статистика

В 2023 году спрос на дешевые автомобили в Украине снизился. Статистика демонстрирует, что новые бюджетные модели теряют популярность и теперь продаются меньшими количествами, чем десять лет назад.

Видео дня

Согласно данным, опубликованным Auto-Consulting, за первую половину 2023 года продажи новых машин в Украине увеличились на 57,5%. Однако бюджетные модели продемонстрировали падение продаж на 10,6%.

С начала 2023 года в Украине куплено около 4 тысяч новых дешевых автомобилей. Из них менее половины – 1,8 тыс. – приобретены частными лицами (остальные – корпоративные продажи).

Общая доля недорогих машин на украинском рынке за шесть месяцев с начала года составила всего 14%. Год назад цифра была больше – 25%. А десять лет назад бюджетный сектор занимал все 45% рынка новых авто.

Эксперты связывают падение интереса частных покупателей к дешевым новым машинам ростом импорта б/у авто из-за рубежа. Если в 2013 году таких ввезли в Украину менее 5 тысяч, то в 2022 цифра выросла до 370 тысяч транспортных средств. С начала 2023 года в Украину ввезли 88 тысяч б/у автомобилей из-за границы.

OBOZREVATEL ранее сообщал о подержанных автомобилях, которые подешевели. Автомобили конкретной категории пользуются спросом среди украинцев – появилась возможность сэкономить.