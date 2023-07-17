Украинцам рассказали о действии водительских прав без медсправки

Во время войны в Украине установлен специальный порядок действия так называемого временного водительского удостоверения. При этом медсправка не пригодится в случае, если водительские права нужно заменить.

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В Сервисном центре МВД напомнили о том, что так называемое временное водительское удостоверение (удостоверение, выданное впервые), срок которого истек в период военного положения и в течение года со дня его отмены, продолжает действовать на территории Украины.

То есть менять временные водительские права (выдаются сроком на два года) на полноценные необязательно. Но в случае, если все же решено это сделать, медицинская справка для этого на данный момент не требуется.

Как заменить временные права на постоянное удостоверение:

заменить документ можно только после истечения его срока действия – на следующий день или позже;

на данный момент из документов необходимы паспорт, идентификационный код и водительское удостоверение – без медсправки;

услугу окажут только лицу, осуществляющему замену.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, украинцам важно не столкнуться с проблемами, когда на руках есть временное водительское удостоверение и предстоит его замена на полноценное.