У некоторых авто есть четвертая педаль: для чего она нужна

Конструкция автомобиля с автоматической коробкой передач подразумевает наличие в ней двух педалей управления, механика имеет три педали. Но некоторые машины оснащены четырьмя педалями и это может сбить с толку, например, при покупке нового авто.

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OBOZREVATEL, разбирался, что это за "дополнительная" педаль. Зачем она нужна и почему автопроизводители начали ставить ее в свои машины.

Установку четвертой педали практиковали в начале 2000-х гг. На нее возлагали те же функции, которые обычно выполняет ручной тормоз. Также она могла запускать смазку узлов подвески, переключать ближний и дальний свет, выпускать из резервуара стеклоомыватель или даже служила ключом зажигания. Сам же ручной тормоз, который находится между передними сиденьями, пытались заменить дополнительным отсеком для мелких вещей.

Впрочем, новшество не прижилось. Дополнительная педаль сбивала водителей с толку, а перестановка оборудования показала, что в салоне мало места, чтобы отказываться от и без того удачного решения. Поэтому автобренды быстро вернулись к более привычной конструкции.

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