Топ-10 универсалов 2023 года с лучшим интерьером

Внешний дизайн авто важен, но задумайтесь, насколько чаще вы будете видеть машину не снаружи, а изнутри? Именно поэтому выбирать по интерьеру – не такая уж плохая мысль. В конце концов, кабина – это место, где вы будете проводить немалую часть своего времени.

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Именно поэтому издание Road And Track составило рейтинг машин, порадующих дизайном и комфортом салона. В список попали новые модели, уже доступные для приобретения.

2024 Honda CR-V

Модель позаимствовала все самое лучшее от дизайна интерьера Honda Civic. Глаз водителя радует чистая и гладкая приборная панель с сотовой отделкой, которая хорошо сочетается с упрощенным, удобным в использовании информационно-развлекательным экраном и центральной консолью. Также модель имеет хороший обзор и достаточно места в заднем ряду и в багажном отделении.

2024 Mazda СХ-50

Японский автоконцерн предлагает водителям доступную роскошь. Изысканный дизайн салона заметно превосходит свой класс. Знатоки утверждают, что он выглядит примерно вдвое дороже. Особенностью является относительно тяжелый руль, поэтому перед покупкой следует провести тест-драйв.

2023 Mercedes-Benz G-Class

Внешний вид этой модели остается практически неизменным на протяжении десятилетий – дизайнерская работа ощущается здесь внутри. То, что когда-то было простым, утилитарным салоном, сейчас превратилось в украшенный кожей интерьер с большими экранами приборной панели. Однако заплатить за такое удовольствие придется тоже немало.

2024 Volvo ХС90

Салон этого авто выглядит сдержанно, но вместе с тем изысканно. Его дизайн поражает не столько внешним видом, сколько продуманным до мелочей комфортом. Особенно впечатляет шерстяное покрытие сидений, заменяющее кожу.

2024 Hyundai Ioniq 5

Снаружи Ioniq 5 может смотреться как хэтчбек, в особенности если разглядывать его фото в интернете. Но в реальности габариты модели значительно более массивны, что делает его полноценным внедорожником. Его футуристический интерьер с разумным использованием пространства создает у водителя ощущение, что он и за рулем дома.

2024 Kia Telluride

Автомобиль корейского бренда отличается дизайном как кузова, так и салона. Вдобавок к хорошей управляемости он радует просторной кабиной, удобными элементами управления и множеством полезных стандартных функций.

2024 BMW Х5

Флагман немецкого бренда выбирают не только за повышенную проходимость, но и за узнаваемый стиль. Последняя версия информационно-развлекательной системы BMW iDrive может потребовать некоторое время для того, чтобы приспособиться, но дальше вы будете получать от нее только удовольствие.

2024 BMW Х7

Трехрядный гигант BMW X7 является не менее важной частью модельного ряда компании, поскольку спрос на большие пассажирские автомобили растет. В салоне многое позаимствовано у новой 7-й серии. Многие кнопки были перемещены на сенсорный экран, что позволило создать гладкую и красивую приборную панель.

2024 Genesis GV70

Корейский бренд активно набирает обороты на рынке премиум-авто. Но салон GV70 превосходит все самые смелые ожидания. Она превосходит конкурентов не только по дизайну, но и практичности и удобству.

2023 Tesla Model Х

Этот электромобиль на рынке уже восемь лет и все еще поражает дизайн салона. Минималистичное пространство украшают два экрана: один – с информацией о текущем состоянии автомобиля, другой – со всем остальным. Салон смотрится весьма футуристично и при этом удобен и просторен.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг доступных авто по уровню удовлетворенности водителей.

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