Талибы представили свой суперкар, пока страна страдает от кризиса и голода. Фото и видео

Талибы представили свой первый суперкар Mada 9. Его разработка длилась 5 лет, а под капотом расположен двигатель от Toyota Corolla.

Видео дня

Об этом сообщил официальный представитель Исламского Эмирата Афганистана Забихулла Муджахид. Его возможности на дороге еще предстоит увидеть — машина неподвижна почти на всех кадрах, распространенных в соцсети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Прототип суперкара спроектировали и построили 30 инженеров компании ENTOP и Кабульского профессионально-технического института Афганистана. Разработчики пока не поделились динамическими характеристиками Mada 9.

Важно отметить, что новость о суперкаре вызвала резонанс в Афганистане. Существует мнение, что это доказательство научно-технического потенциала страны.

Однако, многие пользователи сети были возмущены, ведь Афганистан переживает один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире. По данным международных организаций, большая часть 38-миллионного населения страны голодает.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский холдинг Geely анонсировал лимитированную серию премиальных электрокаров Zeekr 001 с внушительным запасом хода. Автомобиль сможет проехать без остановки свыше 1030 км, но таких машин будет изготовлено всего 1000 экземпляров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!