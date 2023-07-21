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Suzuki, Opel и другие: топ-10 лучших б/у авто по доступной цене

Стас Сидилев
Авто
1 минута
585
Seat Ibiza

Доступные автомобили до 13 000 долларов – востребованный сегмент. В списке лучших моделей по привлекательной цене много удачных машин, которые можно купить на рынке б/у авто.

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Эксперты WhatCar изучили вторичный рынок, провели масштабные тестирования и определили десять лучших авто с пробегом не старше 5 лет по цене до $13 000.

Топ-10 лучших б/у авто по доступной цене:

  1. Seat Ibiza;
  2. Ford Fiesta;
  3. Skoda Fabia;
  4. Volkswagen Polo;
  5. Suzuki Swift;
  6. Dacia Sandero;
  7. Honda Jazz;
  8. Mini;
  9. Renault Clio;
  10. Opel Corsa.
Suzuki Swift

Все модели в списке хороши, но выше всех – Seat Ibiza. Автомобиль удобный и просторный, с отличной управляемостью и ярким дизайном. Среди других плюсов – мощные двигатели, а вот шумоизоляция немного подвела.

На последнем месте в десятке – Opel Corsa. Машину поругали за невнятную управляемость и проблемный информационно-развлекательный комплекс. Тем не менее, экспертам понравилась практичность и разнообразие комплектаций, которые за небольшую сумму можно найти на вторичном рынке.

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