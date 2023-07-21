Suzuki, Opel и другие: топ-10 лучших б/у авто по доступной цене

Доступные автомобили до 13 000 долларов – востребованный сегмент. В списке лучших моделей по привлекательной цене много удачных машин, которые можно купить на рынке б/у авто.

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Эксперты WhatCar изучили вторичный рынок, провели масштабные тестирования и определили десять лучших авто с пробегом не старше 5 лет по цене до $13 000.

Топ-10 лучших б/у авто по доступной цене:

Seat Ibiza; Ford Fiesta; Skoda Fabia; Volkswagen Polo; Suzuki Swift; Dacia Sandero; Honda Jazz; Mini; Renault Clio; Opel Corsa.

Все модели в списке хороши, но выше всех – Seat Ibiza. Автомобиль удобный и просторный, с отличной управляемостью и ярким дизайном. Среди других плюсов – мощные двигатели, а вот шумоизоляция немного подвела.

На последнем месте в десятке – Opel Corsa. Машину поругали за невнятную управляемость и проблемный информационно-развлекательный комплекс. Тем не менее, экспертам понравилась практичность и разнообразие комплектаций, которые за небольшую сумму можно найти на вторичном рынке.

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