Самые дешевые авто для города: 10 лучших машин
Если нужен дешевый автомобиль, стоит обратиться к сегменту городских моделей. Составлен список лучших машин за 20 000 долларов для городских джунглей.
Эксперты WhatCar определили десятку очень доступных моделей, которые удовлетворят своего владельца набором положительных качеств. Но главное – это привлекательная цена и низкий расход топлива.
Лучшие авто 2023 года для города:
- Honda Jazz;
- Skoda Fabia;
- Dacia (Renault) Sandero;
- Volkswagen Polo;
- Peugeot 208;
- Seat Ibiza;
- Ford Fiesta;
- Audi A1;
- Toyota Yaris;
- Hyundai i10.
Рейтинг хорош еще и тем, что подборка получилась разнообразной. Даже учитывая то, что, на первый взгляд, автомобили подбирали по похожим параметрам.
Все они компактны и удобны в городе, расходуют мало топлива и отлично выглядят. Однако список лучших нацелен на разную аудиторию покупателей. Например, сэкономить при покупке сильнее других позволит Dacia Sandero. В свою очередь, Audi A1 понравится любителям премиальных машин.
Volkswagen Polo отлично подходит приверженцам классических решений. Однако у этой модели есть родные сестры – Seat Ibiza и Skoda Fabia – для любителей интересного дизайна.
OBOZREVATEL ранее сообщал о лучших доступных кроссоверах, если нужно купить автомобиль в 2023 году. По мнению экспертов, они не разочаруют.