Самые дешевые авто для города: 10 лучших машин

Если нужен дешевый автомобиль, стоит обратиться к сегменту городских моделей. Составлен список лучших машин за 20 000 долларов для городских джунглей.

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Эксперты WhatCar определили десятку очень доступных моделей, которые удовлетворят своего владельца набором положительных качеств. Но главное – это привлекательная цена и низкий расход топлива.

Лучшие авто 2023 года для города:

Honda Jazz; Skoda Fabia; Dacia (Renault) Sandero; Volkswagen Polo; Peugeot 208; Seat Ibiza; Ford Fiesta; Audi A1; Toyota Yaris; Hyundai i10.

Рейтинг хорош еще и тем, что подборка получилась разнообразной. Даже учитывая то, что, на первый взгляд, автомобили подбирали по похожим параметрам.

Все они компактны и удобны в городе, расходуют мало топлива и отлично выглядят. Однако список лучших нацелен на разную аудиторию покупателей. Например, сэкономить при покупке сильнее других позволит Dacia Sandero. В свою очередь, Audi A1 понравится любителям премиальных машин.

Volkswagen Polo отлично подходит приверженцам классических решений. Однако у этой модели есть родные сестры – Seat Ibiza и Skoda Fabia – для любителей интересного дизайна.

OBOZREVATEL ранее сообщал о лучших доступных кроссоверах, если нужно купить автомобиль в 2023 году. По мнению экспертов, они не разочаруют.