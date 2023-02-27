Стоит ли мыть шины перед уборкой на хранение: советы водителям

Весна – время менять покрышки и переходить на летнюю резину. Часто водители убирают шины на хранение, не успев их как следует помыть и очистить.

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Оставлять шины грязными на долгое время очень вредно. Где лучше хранить зимние покрышки и стоит ли их мыть перед продолжительным хранением, разбирался OBOZREVATEL.

В составе дорожной пыли – огромное количество химических элементов, некоторые из них являются опасными и канцерогенными. Речь идет также об остатках смазки, антифриза, саже от сгоревшего топлива. Изношенную резину, кстати, не следует использовать как декоративный элемент для цветников или утилизировать на местах массового накопления бытовых отходов.

Всю грязь перед долгосрочным хранением зимних шин нужно тщательно смыть. И эксперты советуют это делать на мойке. Для того чтобы избавиться от иногда очень мелких частиц грязи стоит использовать аппарат высокого давления.

Если вы решите вымыть шины самостоятельно – используйте автомобильный шампунь и щетку с длинным ворсом. Помните, что мыть следует не только резину, но и диски.

Шины после мытья протрите тряпкой из микрофибры. Для протирания дисков возьмите другую, чистую тряпку, ведь первая может впитать мелкозернистую пыль, которая поцапарает металл.

Эксперты не рекомендуют наносить на резину защитное покрытие. Некоторые средства могут даже испортить верхний слой покрышек.

Ни в коем случае нельзя упаковывать в отдельные мешки шины, которые не до конца высохли. Влага может вызвать быстрое размножение бактерий. Если есть возможность, купите герметичные мешки с застежкой – излишний воздух из них можно удалить с помощью пылесоса.

Сохраняя шины в гараже, избегайте источников тепла. Покрышки также нельзя держать рядом с растворителями, смазывающими жидкостями и веществами, выделяющими химические пары.

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