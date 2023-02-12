Что делать, если в авто сработали подушки безопасности: что ждет водителя

О том, что подушки безопасности в случае аварии моментально раскрываются и спасают жизнь находящихся в машине, знают люди даже далекие от темы авто. А вот о том, что делать после того, как они сработали, в курсе даже не все опытные водители. И в этом есть хорошая сторона, ведь большинство не попадало в ситуацию, когда они могут быть нужны. Тем не менее, следует знать заранее, что делать после того, как в авто сработали подушки безопасности.

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OBOZREVATEL собрал всю информацию о том, как поступать в этом случае. Приготовьтесь к тому, что процесс не будет быстрым и дешевым.

Что происходит, когда срабатывают подушки безопасности?

Если автомобиль на скорости свыше 20 км/ч врезается в помеху, моментально срабатывает система, выбрасывающая в салон несколько эластичных мешков. Они быстро наполняются газом и создают мягкое препятствие между людьми и деталями интерьера автомобиля. Процесс происходит в считанные доли секунды, но при этом вся система подушек отрабатывается и повторному использованию уже не подлежит. Так что ее придется в ходе ремонта авто заменить новой. Также выброс подушек разрушает детали салона машины.

Что входит в работу по замене подушек безопасности

В первую очередь придется менять модуль подушки – пиропатрон газогенератора, а иногда и сами мешки подушек. Также могут быть повреждены и требовать замены или ремонта торпедо, руль, обивка сидений и потолок в местах, где сработали средства безопасности. И наконец механик будет вынужден связать новые детали спасательной системы с электронными блоками управления авто и отключить переключатель, который активировал ее срабатывание.

Как видим, объем работы действительно немалый, а значит малыми средствами он не обойдется. Некоторые водители отказываются от ремонта подушек безопасности, полагая, что вторично они им не понадобятся. Но такая уверенность может дорого обойтись в будущем.

Как восстановить поврежденный интерьер

При срабатывании системы SRS Airbag подушки буквально прорывают обшивку торпедо, сидений, стоек и крыши, за которой прячутся, когда они не нужны. Соответственно эту обшивку придется восстанавливать.

Под замену пойдет накладка ступицы руля. Необходимо будет установить новую или подержанную в хорошем состоянии. В случае, если отдельная крышка для подушки конструкцией авто не предусмотрена, возможна замена всего руля. Если есть желание сэкономить, можно обтянуть поврежденную часть руля соответствующим обивочным материалом, но такая заплата будет достаточно заметной.

Реставрировать придется и торпедо. В лучшем случае, все обойдется лишь заменой его верхней накладки. Более сложный ремонт потребует отключения и подключения обратно сложной электроники, которой под торпедо очень много. Для этого понадобится работа квалифицированного механика, что недешево и занимает достаточно длительное время. Вариант самостоятельного косметического ремонта соответствующих повреждений – замазывание проломленного пластика шпатлевкой или краской или закрытие обивкой.

Подушки в сиденьях обычно проектируют так, чтобы они разрывали швы обивки. Такая реставрация не представляет большой проблемы. При желании можно перешить этот элемент полностью, но это обойдется гораздо дороже.

Бывают и нестандартные повреждения. К примеру, прорванное подушкой торпедо может разбить лобовое стекло. Также от выстрела пиропатрона, запускающего систему безопасности, могут поплавиться штекеры проводки и изоляция проводов вблизи него. Поэтому механик перед тем как браться за ремонт должен осмотреть не только место, из которого вышла подушка, но и ближайшие участки авто.

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