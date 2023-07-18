Skoda готовит сразу несколько дешевых моделей: фото и подробности

Skoda практически полностью рассекретила два дешевых автомобиля, которые готовит к премьере. Первый – хэтчбек Scala, второй – компактный кроссовер Kamiq. Обе модели претерпели рестайлинг и будут официально представлены в августе.

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Подробности о моделях сообщил Motor1. Главные обновления произойдут снаружи. Skoda Scala, которую производят с 2019 года, получит новое "лицо" и теперь будет похожа на младшую Fabia. Решетка станет крупнее, изменятся передние фары и появится новый бампер.

Бюджетный кроссовер Skoda Kamiq также преобразится. На официальных эскизах показали измененную решетку, тонкие фары и новую пластику бампера. То есть обе модели обновят в похожем ключе.

Это неслучайно – автомобили построены на одной платформе и делят общие технические решения. Ожидается, что после рестайлинга эти машины перестанут предлагать с дизельными двигателями.

В Украине купить Skoda Kamiq можно от $19 600. Scala предлагают от $18 300. На данный момент у нас продаются дорестайлинговые варианты моделей.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о лучших кроссоверах, которые можно приобрести в Украине в 2023 году. Все они доступные и вполне надежные, владельцы ими очень довольны.