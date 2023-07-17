Лучшие доступные кроссоверы, которые можно купить в 2023 году

Составлен список лучших доступных кроссоверов, которые можно купить в 2023 году. Рейтинг основан на отзывах владельцев автомобилей, которые поделились своей удовлетворенностью той или иной моделью.

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Опросы серии Driver Power проводили эксперты Autoexpress. Респонденты в Великобритании помогли составить список самых надежных кроссоверов на рынке, доступных сегодня. Однако в рейтинге представлены глобальные модели, которые в том числе продаются в Украине.

Лучшие доступные кроссоверы 2023 года:

Subaru Outback (98.70%); Ford EcoSport (98.27%); Mazda CX-5 (97.76%); Lexus NX (97.20%); Lexus RX (96.78%); Hyundai Kona (96.75%); Lexus UX (96.60%); Skoda Kodiaq (96.46%); Volkswagen T-Roc (96.08%); Toyota RAV4 (95.99%).

В скобках указан процент удовлетворенности. Автовладельцев спрашивали на предмет надежности и качества сборки кроссоверов. В опросе участвовали водители, которые владеют своими автомобилями в течение года или меньшего срока.

Примечательно, что почти все машины, которые представлены в рейтинге самых надежных моделей авто 2023 года, в базовом исполнении стоят не более 25-30 тысяч долларов, что делает их вполне доступными. Так, у автолюбителей появилась возможность приобрести надежное и современное транспортное средство по цене среднестатистического автомобиля.

OBOZREVATEL недавно сообщал об автомобилях, которые точно не стоит рассматривать к покупке. С ними могут возникнуть технические проблемы, а найти запчасти будет очень трудно.