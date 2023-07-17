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Лучшие доступные кроссоверы, которые можно купить в 2023 году

Стас Сидилев
Авто
1 минута
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Volkswagen T-Roc

Составлен список лучших доступных кроссоверов, которые можно купить в 2023 году. Рейтинг основан на отзывах владельцев автомобилей, которые поделились своей удовлетворенностью той или иной моделью.

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Опросы серии Driver Power проводили эксперты Autoexpress. Респонденты в Великобритании помогли составить список самых надежных кроссоверов на рынке, доступных сегодня. Однако в рейтинге представлены глобальные модели, которые в том числе продаются в Украине.

Лучшие доступные кроссоверы 2023 года:

  1. Subaru Outback (98.70%);
  2. Ford EcoSport (98.27%);
  3. Mazda CX-5 (97.76%);
  4. Lexus NX (97.20%);
  5. Lexus RX (96.78%);
  6. Hyundai Kona (96.75%);
  7. Lexus UX (96.60%);
  8. Skoda Kodiaq (96.46%);
  9. Volkswagen T-Roc (96.08%);
  10. Toyota RAV4 (95.99%).

В скобках указан процент удовлетворенности. Автовладельцев спрашивали на предмет надежности и качества сборки кроссоверов. В опросе участвовали водители, которые владеют своими автомобилями в течение года или меньшего срока.

Mazda CX-5

Примечательно, что почти все машины, которые представлены в рейтинге самых надежных моделей авто 2023 года, в базовом исполнении стоят не более 25-30 тысяч долларов, что делает их вполне доступными. Так, у автолюбителей появилась возможность приобрести надежное и современное транспортное средство по цене среднестатистического автомобиля.

OBOZREVATEL недавно сообщал об автомобилях, которые точно не стоит рассматривать к покупке. С ними могут возникнуть технические проблемы, а найти запчасти будет очень трудно.