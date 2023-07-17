Лучшие доступные кроссоверы, которые можно купить в 2023 году
Составлен список лучших доступных кроссоверов, которые можно купить в 2023 году. Рейтинг основан на отзывах владельцев автомобилей, которые поделились своей удовлетворенностью той или иной моделью.
Опросы серии Driver Power проводили эксперты Autoexpress. Респонденты в Великобритании помогли составить список самых надежных кроссоверов на рынке, доступных сегодня. Однако в рейтинге представлены глобальные модели, которые в том числе продаются в Украине.
Лучшие доступные кроссоверы 2023 года:
- Subaru Outback (98.70%);
- Ford EcoSport (98.27%);
- Mazda CX-5 (97.76%);
- Lexus NX (97.20%);
- Lexus RX (96.78%);
- Hyundai Kona (96.75%);
- Lexus UX (96.60%);
- Skoda Kodiaq (96.46%);
- Volkswagen T-Roc (96.08%);
- Toyota RAV4 (95.99%).
В скобках указан процент удовлетворенности. Автовладельцев спрашивали на предмет надежности и качества сборки кроссоверов. В опросе участвовали водители, которые владеют своими автомобилями в течение года или меньшего срока.
Примечательно, что почти все машины, которые представлены в рейтинге самых надежных моделей авто 2023 года, в базовом исполнении стоят не более 25-30 тысяч долларов, что делает их вполне доступными. Так, у автолюбителей появилась возможность приобрести надежное и современное транспортное средство по цене среднестатистического автомобиля.
OBOZREVATEL недавно сообщал об автомобилях, которые точно не стоит рассматривать к покупке. С ними могут возникнуть технические проблемы, а найти запчасти будет очень трудно.