Названы топ-20 авто, у которых чаще всего скручивают пробег: как распознать обман
Одним из самых распространенных мошенничеств на рынке подержанных автомобилей является фальсификация пробега. Наибольшему риску приобретения автомобиля с измененными показаниями одометра подвержены покупатели немецких машин, чаще всего это BMW M5.
IT-компания по обработке данных carVertical проанализировала более 700 000 отчетов об истории подержанных автомобилей на 18 различных рынках, включая Польшу, Румынию, Венгрию, Францию и др. Основываясь на этих данных, эксперты составили ТОП-20 наиболее часто встречающихся моделей автомобилей со скрученным пробегом.
Так, BMW M5 является наиболее распространенной моделью с фальсифицированным пробегом. Он выявлен в 33,6% случаев из всех проверенных машин данной модели.
Второе место в списке занимает BMW 7 серии – 33,4% и Subaru Outback – 31,8% автомобилей со скрученным пробегом. Дальше идут BMW 6 Series – 31,7% и Audi A8 – 31,4%.
Объясняют доминирование автомобилей премиум-сегмента среди наиболее часто встречающихся авто со скрученным пробегом высокой маржинальностью сегмента – то есть относительно простая махинация может обеспечить неплохой дополнительный доход для недобросовестных автодилеров.
При этом, согласно результатам исследования, у старых машин пробег скручивают чаще. Наиболее популярные модели у которых были зафиксированы случаи скрутки пробега произведены в период с 2006 по 2016 год.
"Похоже, что машины возрастом от 5 до 15 лет гораздо чаще встречаются среди автомобилей со скрученным пробегом", – подчеркнул автомобильный эксперт Матас Бузелис.
Он объяснил, что у наиболее новых моделей куда сложнее изменить показания одометра. К тому же, у них и так небольшой пробег.
Что касается типа двигателя, то чаще фальсифицируют показатели у дизельных автомобилей, поскольку они в основном предназначены для больших расстояний, а значит, мошенничество с пробегом вероятнее всего.
"Хотя в будущем, ситуация может измениться, поскольку продажи дизельных автомобилей снижаются", – отметил Бузелис.
Подводя итоги исследования, в компании определили, что из проверенных за последние 12 месяцев машин был скручен пробег у 16,1%. Фальсификация пробега значительно завышает стоимость подержанного автомобиля и портит общие впечатления от владения им. Чтобы не стать жертвой мошенничества, эксперты рекомендуют использовать онлайн-сервисы по проверке истории автомобилей.
Также необходимо знать некоторые особенности как определить реальный пробег автомобиля, пишет MMR. Признаком скрученного пробега на механическом одометре может быть неровное расположение цифр. Это свидетельствует о том, что прибор подавался несанкционированному вмешательству. При заводской сборке они размещены умеренно, а после свертки поставить их в безупречный ряд нереально. Кроме этого, к явным признакам вмешательства в работу одометра относят поврежденные крепления приборной доски.
На электронном же приборе наличие скрученного пробега определить на глаз невозможно. Если мошенники перепаяли платы или совершали другие манипуляции с одометром, в таком случае все заводские крепления и пломбы, конечно, будут сорваны, но вам никто не позволит его раскрывать. Единственная возможность узнать правду, это отправиться на диагностику в сервисный центр или воспользоваться специальным сканером.
Также, если у вас возникли сомнения по поводу реального пробега автомобиля, обратите внимание на такие детали, как:
слишком изношенные тормозные диски;
стертые накладки на педалях;
засаленная, стертая обшивка у руля;
стертые и поцарапанные кнопки;
продавленное, изорванное от времени водительское сиденье;
заметный люфт водительской двери;
замутненные фары и лобовое стекло.
Определить реальный пробег автомобиля помогут и станции техобслуживания. Но, главное, если при покупке автомобиля у вас возникли подозрения относительно честности продавца или реального пробега автомобиля, от этого приобретения лучше отказаться.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что в Украине за последнее время стали очень популярными автомобили из Южной Кореи. Их выбирают за их качество и относительно недорогие цены. Однако одним из минусов является распространенное скручивание пробега.