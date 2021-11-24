Названы топ-20 авто, у которых чаще всего скручивают пробег: как распознать обман

Одним из самых распространенных мошенничеств на рынке подержанных автомобилей является фальсификация пробега. Наибольшему риску приобретения автомобиля с измененными показаниями одометра подвержены покупатели немецких машин, чаще всего это BMW M5.

IT-компания по обработке данных carVertical проанализировала более 700 000 отчетов об истории подержанных автомобилей на 18 различных рынках, включая Польшу, Румынию, Венгрию, Францию и др. Основываясь на этих данных, эксперты составили ТОП-20 наиболее часто встречающихся моделей автомобилей со скрученным пробегом.

Так, BMW M5 является наиболее распространенной моделью с фальсифицированным пробегом. Он выявлен в 33,6% случаев из всех проверенных машин данной модели.

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Второе место в списке занимает BMW 7 серии – 33,4% и Subaru Outback – 31,8% автомобилей со скрученным пробегом. Дальше идут BMW 6 Series – 31,7% и Audi A8 – 31,4%.

Объясняют доминирование автомобилей премиум-сегмента среди наиболее часто встречающихся авто со скрученным пробегом высокой маржинальностью сегмента – то есть относительно простая махинация может обеспечить неплохой дополнительный доход для недобросовестных автодилеров.

При этом, согласно результатам исследования, у старых машин пробег скручивают чаще. Наиболее популярные модели у которых были зафиксированы случаи скрутки пробега произведены в период с 2006 по 2016 год.

"Похоже, что машины возрастом от 5 до 15 лет гораздо чаще встречаются среди автомобилей со скрученным пробегом", – подчеркнул автомобильный эксперт Матас Бузелис.

Он объяснил, что у наиболее новых моделей куда сложнее изменить показания одометра. К тому же, у них и так небольшой пробег.

Что касается типа двигателя, то чаще фальсифицируют показатели у дизельных автомобилей, поскольку они в основном предназначены для больших расстояний, а значит, мошенничество с пробегом вероятнее всего.

"Хотя в будущем, ситуация может измениться, поскольку продажи дизельных автомобилей снижаются", – отметил Бузелис.

Подводя итоги исследования, в компании определили, что из проверенных за последние 12 месяцев машин был скручен пробег у 16,1%. Фальсификация пробега значительно завышает стоимость подержанного автомобиля и портит общие впечатления от владения им. Чтобы не стать жертвой мошенничества, эксперты рекомендуют использовать онлайн-сервисы по проверке истории автомобилей.

Также необходимо знать некоторые особенности как определить реальный пробег автомобиля, пишет MMR. Признаком скрученного пробега на механическом одометре может быть неровное расположение цифр. Это свидетельствует о том, что прибор подавался несанкционированному вмешательству. При заводской сборке они размещены умеренно, а после свертки поставить их в безупречный ряд нереально. Кроме этого, к явным признакам вмешательства в работу одометра относят поврежденные крепления приборной доски.

На электронном же приборе наличие скрученного пробега определить на глаз невозможно. Если мошенники перепаяли платы или совершали другие манипуляции с одометром, в таком случае все заводские крепления и пломбы, конечно, будут сорваны, но вам никто не позволит его раскрывать. Единственная возможность узнать правду, это отправиться на диагностику в сервисный центр или воспользоваться специальным сканером.

Также, если у вас возникли сомнения по поводу реального пробега автомобиля, обратите внимание на такие детали, как:

слишком изношенные тормозные диски;

стертые накладки на педалях;

засаленная, стертая обшивка у руля;

стертые и поцарапанные кнопки;

продавленное, изорванное от времени водительское сиденье;

заметный люфт водительской двери;

замутненные фары и лобовое стекло.

Определить реальный пробег автомобиля помогут и станции техобслуживания. Но, главное, если при покупке автомобиля у вас возникли подозрения относительно честности продавца или реального пробега автомобиля, от этого приобретения лучше отказаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что в Украине за последнее время стали очень популярными автомобили из Южной Кореи. Их выбирают за их качество и относительно недорогие цены. Однако одним из минусов является распространенное скручивание пробега.