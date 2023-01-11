На что обязательно нужно обратить внимание при покупке авто 'с рук': самые важные нюансы

Покупка авто с пробегом может быть хорошей сделкой, ведь новенькая машина имеет самую большую наценку, которую теряет как только выедет из салона. Вместо этого бывший в употреблении "железный конь" – это и возможность разумно сэкономить, и меньше нервов по поводу его состояния в процессе эксплуатации. Но покупать машину с рук все же нужно гораздо внимательнее. Нужно знать, как правильно выбирать подержанное авто.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал основные советы тем, кто покупает себе машину с пробегом. Используйте их все.

Определите слабые и сильные места выбранной модели

Когда вы определитесь с моделью, которую хотите приобрести, подробно изучите информацию о ней. Как правило, конкретные машины имеют типичные слабые и сильные места – наиболее уязвимые узлы и детали или определенные преимущества. Об этом можно узнать из независимых обзоров и отзывов на автофорумах и в тематических группах соцсетей. Полная информация позволит вам правильно осмотреть машину у продавца и поторговаться при покупке.

Составьте правильную цену

Не хватайтесь за первое же предложение, которое покажется вам привлекательным. Полистайте сайты с объявлениями о продаже подержанных машин, внимательно почитайте имеющиеся предложения. Так вы узнаете среднюю стоимость выбранной модели и как на нее влияют те или иные особенности. Воспользуйтесь бесплатными онлайн-калькуляторами. Также определите себе вилку цены, которую вы готовы выложить за покупку.

Изучите историю выбранной машины

Когда вы выберете устраивающее предложение, проверьте все имеющиеся документы, которые могут рассказать вам об истории машины. Пробейте ее по регистрационному знаку, свидетельству о регистрации транспортного средства, паспорту транспортного средства, VIN, номеру кузова или шасси. Вся эта информация открыта и доступна на соответствующих сервисах. Так вы узнаете, попадало ли авто в серьезные ДТП, или имело сильные повреждения, возможно оно находится в угоне, арестовано или заложено. В таком случае вы за свои же деньги получите кучу лишних проблем. Также попросите продавца прислать вам все необходимые данные.

Почему важно проверять паспорт транспортного средства

Этот документ самый важный, когда речь идет о машине. Он даже важнее техпаспорта, ведь в него записывается вся информация об автомобиле, независимо от владельца. Таким образом, если вам присылают дубликат ПТС, это может означать, что автомобиль был куплен в кредит, он еще не выплачен и поэтому оригинал хранится в банке. Если же в ПТС закончилось свободное место и при этом владелец не позаботился о переоформлении документа, вам может быть сложно поставить свою покупку на учет.

Осмотрите кузов

Небольшие вмятины, царапины, сколы, следы ржавчины и очевидные расхождения в цвете краски на кузове являются плохим знаком. Также осмотрите все поверхности кузова под острым углом, так вы сможете заметить зашпаклеванные и загрунтованные места. Не стесняйтесь подсветить подозрительные и труднодоступные места фонариком или даже воспользоваться толщиномером, который обнаружит разницу в толщине лакокрасочного покрытия. Если косметический ремонт незначителен и выполнен хорошо, на функциональность автомобиля это не повлияет. Если таких следов много, это может свидетельствовать о том, что кузов реставрировали после сильного повреждения – аварии или коррозии.

Обратите особое внимание на стыки между деталями кузова и состояние соединительных болтов. Разный размер зазоров может свидетельствовать о том, что авто подвергалось ударам или ремонт кузова производился некачественно. Соединительные болты без царапин и сколов свидетельствуют о том, что их не демонтировали для ремонта – это плюс. Кроме того, проверьте все двери, люк бензобака, капот и багажник – они должны открываться и закрываться без усилий.

Обратите внимание на двигатель

Если в автомобиле, который вам пытаются продать, моторный отсек отчищен до блеска, это должно вас насторожить. Таким образом продавцы скрывают протекание масла. Так что, убедитесь, что двигатель имеет следы использования, но при этом под капотом у машины сухо и нет лишних пятен.

Осмотрите все шланги на предмет трещин и разрывов. Прислушивайтесь к звуку работающего двигателя – он должен функционировать стабильно и не издавать странных лишних звуков. Передачи должны переключаться легко, независимо от типа коробки – вы не должны испытывать рывки или слышать посторонние звуки. Также посмотрите, какого цвета дым выходит из выхлопной трубы. Если он черный или сизый – это плохой знак. В лучшем случае, это причина требовать скидки.

Постарайтесь привлечь к тестированию двигателя специалистов-механиков. Они смогут определить все возможные дефекты, указать, какие детали нуждаются в замене, и проконсультировать по цене.

Подробно проверьте ходовую часть

В Украине дороги, прямо скажем, не самые лучшие, соответственно подвеска подержанного авто будет в той или иной степени повреждена. Поэтому внимательно осмотрите стойки, рычаги и амортизаторы. Так вы заодно сможете сопоставить завленный продавцом пробег авто с реальной ситуацией.

Если вы не можете протестировать ходовую часть в автосервисе, совершите тестовую поездку на выбранной машине – безразлично, как водитель или как пассажир. Причем ехать лучше именно по неровной дороге, так вы почувствуете, в каком состоянии находится подвеска. Вдобавок сможете прислушаться к звукам, которые издает авто. Во время такой поездки следует выполнить все маневры, которые вам придется совершать при пользовании машиной – крутой поворот, ускорение, резкое торможение. Если продавец откажет вам в этом, это весомый повод отказаться от покупки вообще.

Оцените состояние салона

Состояние салона расскажет о том, насколько аккуратно пользовались машиной, порой даже лучше технической проверки. Убедитесь, что обивка, все поверхности и коврики целы – без трещин, сколов и сильных потертостей. Значительный износ может свидетельствовать о том, что машиной пользовались долгое время.

Проверьте на рабочее состояние все, что в салоне может включаться и выключаться – стеклоподъемники, свет, подогрев сидений и руля, кондиционер, стеклоочистители и т.д. Убедитесь, что водительское сиденье в хорошем состоянии – не продавлено и не перекошено.

Не соглашайтесь доплачивать за дорогостоящую аудиосистему, особенно если она вам не нужна. Ее можно снять и после этого даже попросить скидку за отсутствие магнитолы.

Постарайтесь убедиться, что машина, которую вы покупаете, не использовалась как такси, как служебный или технический автомобиль на предприятии или, например, в деревне, где ее использовали очень интенсивно. В таком случае она работала на износ и, скорее всего, находится в плохом состоянии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что может сбить цену подержанного авто перед продажей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!