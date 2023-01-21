Как сделать, чтобы автомобиль прослужил дольше: очевидные и неожиданные советы

Покупая новый автомобиль, каждый водитель мечтает, чтобы он как можно дольше оставался на ходу и не беспокоил частыми поломками. И эта мечта вполне может осуществится. Для этого нужно следовать простым советам по уходу за автомобилем.

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OBOZREVATEL собрал список таких советов. Некоторые из них звучат довольно неожиданно, а некоторые кажутся очевидными, однако многие забывают эти простые шаги.

Знайте свой автомобиль

Наверное, вы тоже, покупая какую-нибудь технику, тут же забросывали инструкцию куда подальше, ведь что здесь может быть непонятного? Между тем, специалисты советуют все же читать мануалы. Что касается авто, то из руководства по эксплуатации вы можете узнать значение всех индикаторов и сигналов на панели приборов, о каких ошибках и неисправностях они уведомляют. Как правило, эти неисправности дешевле и быстрее предотвратить, чем ремонтировать их последствия. Также следует прислушиваться к тому, как звучит исправная машина, чтобы отличать странные шумы, которые могут быть плохим сигналом. Поэтому хотя бы некоторое время воздержитесь от громкого прослушивания музыки за рулем.

Выбирайте как можно лучшие дороги

С дорожным покрытием и до войны в Украине все было не очень хорошо, а теперь и подавно. Однако, если у вас есть возможность выбирать разные маршруты до точки назначения, выбирайте тот, где дорога будет лучше. Пусть это займет больше времени, зато будет не так губительно для ходовой части и точно отложит вашу встречу с механиком.

Берегите двигатель машины

Хуже всего влияют на состояние двигателя короткие поездки, ведь за непродолжительное время холодное масло не успевает приобрести достаточно жидкое состояние, чтобы эффективно смазать его. И это ускоряет износ деталей двигателя и увеличивает расход топлива. Поэтому, если вам нужно преодолеть всего несколько километров, отдайте предпочтение общественному транспорту, а еще лучше прогуляйтесь пешком.

Также не пытайтесь динамически увеличивать обороты двигателя до того, как он разогреется, даже если у вас новая машина, которая может быстро набирать оптимальную рабочую температуру. Это также вредно для мотора. Специалисты советуют прогревать его, медленно тронувшись с места, а не на холостом ходу – так вы продлите ему жизнь.

Но есть и противоположный совет – время от времени нагружать двигатель практически на максимум мощности. Динамический старт иногда может быть полезным. Главное не злоупотреблять им.

Не делайте долгих пауз в использовании машины

Казалось бы, есть ли способ лучше сберечь вещь, чем просто поставить ее и не трогать. В целом да, но только не когда речь идет об автомобиле. От длительного простоя в нем может выйти из строя аккумулятор, застрять тормоза и трансмиссия, высохнуть резина и пластик разных деталей, включая шины. Поэтому пользуйтесь своим авто регулярно.

Скажите "нет" пустому баку

Топливная система не рассчитана на работу практически всухую. Из-за малого количества топлива примеси, содержащиеся в нем, быстро оседают на дне бака, что приводит к засорению фильтра, насоса и форсунки. А ремонт этих деталей точно влетит вам в копеечку.

Не забывайте об аккумуляторе

Многие системы современного автомобиля работают на электроэнергии и питаются от аккумулятора, поэтому разряжается он довольно быстро. А что происходит с аккумулятором, если он длительно находится в глубоко разряженном состоянии? Правильно – он безвозвратно выходит из строя. Поэтому заряжайте его регулярно.

Не допускайте высыхания уплотнителей

Уплотнители, без которых пребывание в салоне было бы далеко не столь комфортным, имеют склонность со временем высыхать и терять свою функциональность. Вот почему им требуется регулярный уход и своевременная смазка. Зимой это еще и предупреждает примерзание двери. Поэтому производите эту процедуру хотя бы раз в год.

Включайте кондиционер

С одной стороны, выключенный климат-контроль позволяет сэкономить на горючем. С другой – во время длительного простоя вся система начинает выходить из строя. И когда вы после паузы включите его, можете заметить, что он почему-то стал протекать, а то и вообще требует ремонта.

Заботьтесь о стеклоочистителях

От такой маленькой и недорогой детали на самом деле в значительной степени зависит ваша безопасность на дороге, ведь загрязненное или поцарапанное пересохшей резинкой стекло серьезно мешает наблюдать за происходящим вокруг. Поэтому следите за состоянием щеток "дворников" и своевременно их обновляйте.

Не экономьте на гараже или крытой стоянке

Оставлять авто на открытой парковке можно только временно. На постоянной основе оно должно храниться под крышей. Будет это элементарный гараж-ракушка или крытый паркинг – не столь важно. Главное, чтобы машина не стояла на палящем солнце и не припадала снегом в мороз.

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