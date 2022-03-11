Где починить автомобиль в условиях войны: перечень СТО

В условиях боевых действий ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники требуется не только военным, но и обычным гражданам Украины. Но где найти работающую СТО?

Об этом говорят на портале Auto.Ria.com. Специалисты компании провели большую работу и установили связь с более чем двумя тысячами частных и официальных СТО в разных областях Украины, чтобы узнать, какие из них работают и готовы оказывать помощь.

По ссылке вы найдете перечень контактных телефонов СТО, работающих в разных городах Украины: по ним вы можете узнать услуги, которые вам смогут предоставить, узнать наличие запчастей и уточнить время ожидания.

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Также группой волонтеров, работающих непосредственно в сегменте автосервиса, создан чат в Telegram, в котором вы можете описать техническую проблему, требующую решения, указать город, где находится автомобиль, и получить не только совет, но и фактическую помощь с ремонтом.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, СТО Peugeot, Citroen и Opel предоставляют бесплатный сервис автомобильных государственных и коммунальных учреждений.