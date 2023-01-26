Будет ли техосмотр авто в 2023 году обязателным: кому следует готовиться

С 2011 года в Украине действуют правила проведения техосмотра автомобиля, согласно которым владельцы легковых автомобилей, используемых для частных целей, освобождены от ежегодного его прохождения. В скором времени это должно измениться. Министерство инфраструктуры разработало законопроект, который возвращает обязательный техосмотр в Украине.

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Как пишет издание "ЦентрАвто", норма должна заработать уже в 2023 году. Правда, в ней изменятся некоторые требования и график прохождения. Законопроект также содержит ряд исключений. OBOZREVATEL отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с новыми нормами.

Для кого хотят вернут обязательное ТО?

Согласно новому законопроекту

Обязательный техосмотр, независимо от того, когда был зарегистрирован автомобиль, должны пройти следующие транспортные средства:

все зарегистрированные на имя нового автовладельца – в течение 10 дней с момента перерегистрации;

машины, которые попали в ДТП и получили повреждения элементов, от которых зависит безопасность передвижения, к таким элементам относятся подвеска, рулевой механизм, тормоза, а также ТО потребуют для автомобилей с сильно деформированным вследствие аварии кузовом;

легковушки, на которых были обнаружены существенные неполадки во время вождения.

Какова будет частота прохождения ТО?

Обновленные нормы предусматривают, что новый частный автомобиль необходимо будет провести по процедуре техосмотра не позднее, чем через 4 года с момента его первой регистрации. После этого ТО нужно будет проходить каждые 2 года.

Автомобили, используемые для коммерческих перевозок должны будут проходить процедуру ежегодно. Это касается, в частности, машин такси.

Кого освободят от прохождения обязательного ТО?

Несколько категорий транспортных средств все же освободят от обязательного техосмотра. К ним относятся:

ТС, скорость передвижения которых не превышает 25 км/ч;

те, которые применяются на дорогах общего использования;

имеют двигатель объемом менее 125 см или электродвигатель, мощность которого не превышает 4 кВт.

При каких условиях пройти техосмотр не получится?

Документы об успешном прохождении ТО не будут выдаваться в четырех случаях:

если автомобиль попал в серьезное ДТП и получил значительные повреждения – каждый такой случай повреждений будет отдельно анализироваться экспертами;

автомобиль, не отвечающий действующим требованиям стандарта Евро-4 (таким образом машинам, возраст которых превышает 15 лет, будет сложно пройти ТО);

автомобили, в конструкцию которых были внесены значительные изменения;

машины, зарегистрированные за границей, или получившие прописку в Украине – это, в частности, касается "евроблях" и битых авто, завезенных из США.

Где можно будет пройти ТО?

Сертифицированные станции технического обслуживания имеют право проводить техосмотр и выдавать соответствующие документы. Сейчас на территории Украины действует около 800 таких СТО и они есть практически во всех городах.

Каково будет наказание за нарушение сроков прохождения ТО

Автовладелец, который не пройдет техосмотр в указанные законом сроки или будет пользоваться машиной с просроченным ТО, согласно законопроекту, будет оштрафован на 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Пока это 1700 гривен. За повторное нарушение могут изъять водительское удостоверение.

Согласно действующему пока законодательству, обязательному техническому контролю подлежат транспортные средства, участвующие в дорожном движении и зарегистрированные территориальными органами Министерства внутренних дел.

Какие транспортные средства не подлежат обязательному техническому контролю?

легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли), мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства – независимо от срока эксплуатации;

легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли, грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним – со сроком эксплуатации до двух лет;

технические средства для агропромышленного комплекса, определенные Законом Украины "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что этим же законопроектом украинских водителей планируют заставить обязательно переобувать машины в зимнюю резину.

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