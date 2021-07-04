Азот в шинах: расточительство или полезная опция

Ни для кого не секрет, что шины можно накачивать не только воздухом, но и азотом – эту услугу предлагают многие шинные центры и обычные шиномонтажи. Стоит ли это делать? Об этом АвтоОбозу рассказали специалисты Continental.

Производитель каждого автомобиля указывает давление в шинах для конкретной модели. Кроме того, рекомендуется проверять давление не реже одного раза в две-три недели. Следует также отметить, что на давление влияет общая температура воздуха. Дело в том, что воздух, как смесь газов, при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. И это очень влияет на давление в шинах.

Когда температура меняется на 6 градусов, давление в шинах увеличивается или уменьшается примерно на 0,07 атмосферы. Таким образом, шины, заполненные азотом, имеют небольшое преимущество. Причина – в чистом азоте форуме влаги и других компонентов, поэтому перепады давления в таких шинах минимальны. А воздух состоит примерно из 78% азота, 21% кислорода и другие газов, поэтому в таких шинах перепады давления больше.

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Благодаря этим свойствам заполнены азотом шины используются там, где есть большие перепады температур или нагрузки: в авиации, горнодобывающей промышленности или строительстве. Заполненные азотом шины также используются в автоспорте, где даже малейшее изменение давления может повлиять на управляемость и устойчивость мощных спортивных автомобилей на высоких скоростях.

Но стоит ли использовать азот для обычных автомобильных шин? По мнению специалистов Continental, накачивать шины обычных автомобилей азотом нецелесообразно – это пустая трата денег. Конечно, им это не повредит, и давление, указанное производителем, будет поддерживаться в течение более длительного периода, так как проницаемость азота через микрощели ниже, чем у воздуха, но эта разница минимальна. Но, свойства азота не несут никакой пользы, если давление в шинах постоянно снижается по разным причинам – проколы и другие механические повреждения, негерметичность диска или вентиля шины.

Поэтому, чтобы быть уверенным в безопасности, длительном и надежном использовании шин, и экономном вождении нужно следить за износом шин и регулярно контролировать давление в них. А деньги, которые вам предлагают потратить на азот, направьте на что-то более полезное.

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