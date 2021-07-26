Автомобили-утопленники: как выявить проблемное авто при покупке

Изменения климата вызвали сильные дожди в странах Западной Европы, особенно в Германии и Австрии. В результате стихийного бедствия были затоплены сотни автомобилей как в частных гаражах, так и в фирменных шоу-румах. Можно ожидать, что 90% этих "утопленников" отправятся на продажу в соседние страны, в том числе, в Украину.

АвтоОбоз разбирался, как определить, что машина перенесла серьезные "водные процедуры". В числе таких авто могут быть модели различных марок и классов, практически с любым пробегом, включая совершенно новые машины из салонов, оказавшихся в зоне действия стихии. Естественно, что перед продажей автомобили постараются привести в нормальное состояние и максимально замаскировать последствия.

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В чем минусы "утопленников"

Основная проблема заключается в сырости. Обивка салона после длительного замачивания впитывает много влаги, вода проникает в мельчайшие щели, впитывается в листы заводской шумоизоляции, внутри дверей и на моторном щите. Потом все это вызывает неприятный запах сырости в салоне и коррозию.

Любой современный автомобиль подвергается антикоррозионной обработке. Но это вовсе не означает, что он способен долгое время быть под водой. Очаги ржавчины после длительного воздействия воды появляются не только в привычных местах (пороги, крылья), но и в скрытых полостях, на лонжеронах и прочих металлических поверхностях, куда вода при нормальной эксплуатации обычно не проникает. Заметно сказывается пребывание в воде на креплениях дверей, начинают ржавеют шпильки, болты и гайки, которые затем почти невозможно демонтировать обычным способом.

Помимо кузова в негодность приходят подшипники, сайлентблоки, втулки стабилизаторов, шаровые опоры и другие детали подвески. Несмотря на то, что ходовая рассчитана на контакт с водой на дороге. В итоге смазка вымывается, вода проникает сквозь сальники, сапуны. Недолго живет и выхлопная труба – сгнивает глушитель, резонатор, катализатор.

Чем выше стояла вода, тем больше будут последствия. Наибольшее количество неприятностей ожидает автолюбителя, если вода попала в двигатель, а также в электронные компоненты. Отказывать проводка вместе с датчиками и блоками управления может как сразу, так и постепенно. Если вода не вызовет короткое замыкание, то со временем она приведет к появлению коррозии, которая будет постепенно уничтожать микросхемы, контакты, разъемы и проводку.

Как выявить "утопленника" при покупке?

Первое, что будет обязательно в автомобиле, долгое время находившимся в воде – это запах. Даже химчистка салона не всегда справляются с проблемой. Ведь речь идет не о влаге как таковой, а о плесени. Грибок размножается в полостях кузова. Он особенно любит наполнитель сидений, обивку багажника, листы утеплителя и шумоизоляции, тот же войлок. Посидите в салоне пару минут, закрыв все двери, если машина долгое время находилась в воде – вы сможете уловить характерный аромат. Также следует задуматься, если в салоне сильно пахнет ароматизаторами. Вероятно, продавец таким образом пытается скрыть неприятный запах.

Второе – ржавчина. Искать ее нужно в скрытых от глаз местах – под сиденьями, торпедой, за обшивкой багажника. В моторном отсеке ржавчина проявится на креплениях навесного оборудования, радиатора.

Третье – состояние светотехники. Если под стеклом фары есть следы жидкости, песка или грязи, то машина однозначно была залита водой. Также обратите внимание, если фары и фонари на б/у авто новые.

Проверьте состояние приборной панели. Если на ней есть следы воды или отдельные датчики "запотели", то стоит задуматься о покупке. Также проверьте, нет ли следов песка и грязи на внутренней отделке сидений, в перчаточном ящике, под приборной панелью. На алюминиевых деталях и пластике может появиться белый налет.

В любом случае, если у вас есть подозрения, что перед вами "утопленник", от покупки такого авто лучше отказаться, даже если машина будет предлагаться по низкой цене. Расходы на ремонт могут вскоре существенно превысить все выгоды от покупки.

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